EdF : Didier Deschamps abattu par le flot de critiques

Didier Deschamps a claqué la porte en équipe de France, après 14 années passées à la tête des Bleus. Une décision qui s’explique en grande partie en raison des nombreuses critiques à son égard.

« irrespirable » l’environnement autour de l’équipe de France. Sélectionneur de l’équipe de France pendant 14 ans, Didier Deschamps a pris la décision de quitter la sélection à l’issue de la Coupe du monde 2026. Un choix murement réfléchi de la part de l’ancien entraîneur de l’OM, qui avait annoncé sa décision plus d’un an avant la compétition aux Etats-Unis. Au micro de M6 en fin de Mondial, Didier Deschamps avait reconnu que ce choix avait principalement été motivé par les trop nombreuses critiques à son encontre qui avaient rendusl’environnement autour de l’équipe de France.

Une explication confirmée par Alain Giresse, l’ancien joueur des Bleus estimant sur Flashscore que Didier Deschamps avait bel et bien claqué la porte en raison d’une presse devenue trop dure voire injuste à son égard. « Il est probable qu’à un moment donné, ce qu’a voulu dire Deschamps, c’est qu’il en a eu assez que l’on remette sans cesse en question le jeu de l’équipe, malgré les bons résultats. Cela a peut-être influé sur certaines de ses décisions, même si je pense aussi qu’il avait déjà décidé de mettre un terme à son aventure après ce Mondial » explique Alain Giresse avant de poursuivre.

Deschamps a été touché par les critiques

« Il lui était simplement difficile d’accepter toutes les critiques et commentaires à son sujet. C’est ainsi que j’interprète ce qu’il a voulu dire en évoquant cet environnement un peu toxique » analyse l’ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux et de l’Olympique de Marseille. De quoi expliquer en grande partie le départ de Didier Deschamps, pourtant très attaché à son rôle de sélectionneur de l’équipe de France et qui aurait sans doute adoré continuer l’aventure dans l’optique de l’Euro 2028 en Angleterre et de la Coupe du monde 2030 en Espagne, au Portugal et au Maroc.