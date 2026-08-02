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TV : OM-Al Shahania, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

TV02 août , 13:20
parCorentin Facy
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L’OM poursuit sa préparation estivale avec un match face à la formation qatarie d’Al-Shahania à l’occasion de son stage aux Pays-Bas.

A quelle heure suivre OM-Al Shahania ?

Battu par Nice puis vainqueur de Nîmes ces derniers jours, l’Olympique de Marseille poursuit sa préparation estivale. Le club phocéen affronte les Qataris d’Al-Shahania ce mercredi 5 août à 17h30 aux Pays-Bas.

Sur quelle chaîne suivre OM-Al-Shahania ?

Comme les autres matchs amicaux de l’OM cet été, la rencontre face à Al-Shahania sera à suivre sur le Twitch officiel du club olympien ainsi que sur Ligue1+, qui a récupéré les droits TV des matchs amicaux de Marseille cet été.

Le onze probable de l’OM contre Al-Shahania :

De Lange – Bezahaf, Cornelius, Balerdi, Emerson – Hojbejrg, Gomes – Harit, Gouiri, Paixão – Maupay
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Faire rentrer un international en doublure de Mendes, il me semble que ça n'a rien a voir avec un plan de relance qui mise sur un mec a la cave a Fenerbahçe.

L'OL doit foncer à Toulouse pour ce bon plan à 10 ME

J'aime bien le profil, c'est plutôt bien ciblé avec les besoins de l'effectif et ceux de Fonseca. Ca fait 2 saisons qu'il est performant en L1 et qu'il fait partie des tous meilleurs(dans ce champ et en Europe), dans son registre. International vénézulien. Bidstrup, en travailleur infatiguable. Morton à la baguette et Casseres en récupérateur relanceur(passes). Seul bémol dans notre milieu, pas de profil qui sait remonter le ballon, balle au pied et casser les lignes physiquement. Nartey, me pose question aussi. à 10 M j'en doute, ce sera plus cher et il faut vendre Tessmann+Mangala pour envisager de le faire venir.

Felix Bacher pas qualifié pour Sparta-OL

Plutôt Mata Kluivert Tessmann Ouedraogo. Kango n'a pas été bon depuis le début de la prépa tout comme AMN, Mata pas mieux mais en ard il peut éventuellement faire le job. Kamara un peu léger, je préfère tenter Tessmann qui lui a fait une prépa ok et parait plus concentré. Himbert Openda Fofana devant

Felix Bacher pas qualifié pour Sparta-OL

La charnière qui se présentera sera Mata - Kluivert ! C'est flippant mais je vois pas d'autres alternatives. Si on a ouedraogo et Kango sur les côtés, il faudra espérer le miracle

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