TV : OM-Al Shahania, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’OM poursuit sa préparation estivale avec un match face à la formation qatarie d’Al-Shahania à l’occasion de son stage aux Pays-Bas.

A quelle heure suivre OM-Al Shahania ?

Battu par Nice puis vainqueur de Nîmes ces derniers jours, l’Olympique de Marseille poursuit sa préparation estivale. Le club phocéen affronte les Qataris d’Al-Shahania ce mercredi 5 août à 17h30 aux Pays-Bas.

Sur quelle chaîne suivre OM-Al-Shahania ?

Comme les autres matchs amicaux de l’OM cet été, la rencontre face à Al-Shahania sera à suivre sur le Twitch officiel du club olympien ainsi que sur Ligue1+, qui a récupéré les droits TV des matchs amicaux de Marseille cet été.

Le onze probable de l’OM contre Al-Shahania :

De Lange – Bezahaf, Cornelius, Balerdi, Emerson – Hojbejrg, Gomes – Harit, Gouiri, Paixão – Maupay