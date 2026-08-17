PSG : Diogo Costa à Paris, un rebondissement XXL

PSG : Diogo Costa à Paris, un rebondissement XXL

PSG17 août , 12:20
parHadrien Rivayrand
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Le PSG n’a pas pu signer Zion Suzuki, mais compte bien se renforcer prochainement au poste de gardien de but. Et Diogo Costa reste un profil apprécié.
Le Paris Saint-Germain n’a peut-être pas encore dit son dernier mot sur le marché des transferts. Le club de la capitale s’est surtout mis au travail pour compenser les départs enregistrés au sein de son secteur offensif. En défense, seul Lucas Digne a rejoint les rangs de Luis Enrique. Zion Suzuki, le gardien de but de Parme, devait lui aussi venir renforcer l’effectif à ce poste. Mais l’international japonais va finalement prendre la direction d’Aston Villa. Le PSG souhaite tout de même continuer à explorer le marché des transferts si une opportunité intéressante se présente au poste de portier. Et Diogo Costa figure toujours dans les petits papiers de Luis Campos.

Diogo Costa au PSG, la tentation est grande 

D’après les informations d’A Bola, le gardien de but du FC Porto pourrait prochainement rejoindre l’armada parisienne. Il dispose actuellement d’une clause libératoire fixée à 60 millions d’euros, ce qui ne refroidirait pas vraiment les ardeurs du PSG. Le niveau de jeu de Diogo Costa est particulièrement impressionnant et un départ du FC Porto est régulièrement évoqué. Le club portugais ne souhaite évidemment pas s’en séparer, mais pourrait avoir du mal à le retenir. Surtout que le joueur ne serait pas contre l’idée de franchir un nouveau cap dans sa carrière. En attendant, Costa fait toujours le bonheur de Porto, qui compte sur lui pour la prochaine saison.

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À moins que le PSG ne décide de frapper fort d’ici la fin du mercato pour oublier l’échec Suzuki. Tout pourrait notamment dépendre de Lucas Chevalier. L’ancien Lillois souhaite s’imposer dans la capitale, même si Luis Enrique aimerait le voir partir. Sauf rebondissement, Chevalier va rester cette saison. Mais le mercato réserve parfois des surprises et tout peut encore arriver. Surtout dans un club comme le Paris Saint-Germain, où les ambitions sont élevées et où chaque opportunité peut rapidement changer la donne.
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