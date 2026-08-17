PSG : Mbaye à Liverpool, l'énorme coup de clim

PSG : Mbaye à Liverpool, l'énorme coup de clim

PSG17 août , 10:30
parHadrien Rivayrand
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Le PSG aura fort à faire en cette fin de mercato estival. Du côté des départs, Ibrahim Mbaye est notamment concerné, alors que Liverpool veut passer à l’action.
Le Paris Saint-Germain a vécu un petit couac ce dimanche soir lors du Trophée des champions face au RC Lens. Si le club de la capitale n’a pas livré un mauvais match, les hommes de Luis Enrique sont tombés sur un os. Les Sang et Or, bien organisés et efficaces, ont ainsi fait tomber un PSG qui va désormais devoir s’occuper en urgence de certains dossiers sur le marché des transferts. À Bollaert, Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye ont été envoyés en tribunes. Les deux joueurs sont en instance de départ et pourraient d’ailleurs signer dans le même club, à savoir Liverpool. Mais les Reds sont encore loin de répondre aux exigences du Paris Saint-Germain.

Mbaye à Liverpool, ça coince fort 

Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, Ibrahim Mbaye est bien en discussions avec Liverpool pour une arrivée dans les prochains jours. Le club de la Mersey a même échangé avec son agent, Jorge Mendes, afin de trouver le meilleur accord possible. Problème, la valorisation actuelle fixée par le PSG est jugée trop élevée. Pour laisser partir l’international sénégalais, le Paris Saint-Germain demande en effet près de 50 millions d’euros.

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Les champions d’Europe sont également inflexibles dans les négociations avec les Reds pour Bradley Barcola. Un prix minimum de 150 millions d’euros est demandé par les pensionnaires du Parc des Princes pour laisser partir l’international français. Liverpool est désormais fixé et devra prendre une décision importante, alors que le retour de la Premier League approche à grands pas. Les prochaines heures pourraient donc être décisives pour les deux dossiers, avec un PSG qui n’entend visiblement pas brader ses jeunes talents sur le marché des transferts.
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