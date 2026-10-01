OM : Le successeur de Greenwood accepte sa mission

L'OM a perdu pas mal de joueurs importants l'été dernier lors du mercato. C'est notamment le cas de Mason Greenwood, qui n'a pas vraiment été remplacé.

L'Olympique de Marseille traverse une importante crise financière et sportive. Les Phocéens sont d'ailleurs dans la zone de relégation et pas mal de personnes commencent à s'inquiéter du sort prochain de l'écurie marseillaise. Bruno Genesio a du pain sur la planche pour redresser la situation. L'entraîneur de l' OM est de plus en plus frustré par la situation, alors qu'il n'a vu aucune recrue arriver l'été dernier. Il peut néanmoins se féliciter de l'éclosion de certains de ses éléments, comme Keyliane Abdallah. Le jeune Marseillais dispose de plus en plus de temps de jeu. L'ailier droit veut progresser au plus haut niveau et les comparaisons avec Greenwood ne lui font pas vraiment peur.

Abdallah veut avoir des responsabilités

Ces dernières heures, lors d'un échange avec BFM Marseille, le joueur de l'OM a en effet donné son point de vue sur son rôle et sur le fait d'être considéré comme le successeur de Greenwood : « La succession de Greenwood ? Ce n’est pas une pression. Passer après Mason, avec ses stats, signifie qu’on attendra beaucoup de toi. Je ne me mets pas de pression pour ça, car ça me mettrait plus en difficulté. Mais je m’inspirais de lui lorsqu’il était à l’OM. »