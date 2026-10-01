Un Mondialiste devait signer, l’OL l’a raté de peu

Capable de dénicher des talents méconnus, la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais avait repéré l’international croate Toni Fruk. Un agent affirme que le milieu offensif du HNK Rijeka est passé proche d’une signature au club rhodanien cet été.

Dans tous les clubs ou presque, les mercatos sont souvent riches en rebondissements. C’est aussi le cas à l’Olympique Lyonnais qui pensait obtenir la signature d’un participant à la Coupe du monde 2026, du moins selon la version racontée par l’agent Andy Bara. Invité du podcast Inkubator, l’intermédiaire affirme qu’il a travaillé pour les intérêts de Toni Fruk (25 ans). L’international croate, resté sur le banc durant le Mondial, semblait disposé à quitter le HNK Rijeka malgré son contrat jusqu’en 2027.

L’ancien joueur de la Fiorentina serait passé tout proche de Lyon. Mais l’affaire a finalement capoté sans que la raison ne soit dévoilée. L’explication vient peut-être de la séparation annoncée entre Andy Bara et Tony Fruk. Une rupture démentie par l’agent. « Je n'ai jamais été l'agent de Toni Fruk, a précisé le conseiller. Son agent est Ivan Rukavina, avec qui je collabore et entretiens de bonnes relations. Il m'avait donné mandat pour certains clubs spécifiques ; nous étions plusieurs à intervenir sur le dossier, chacun gérant des zones géographiques précises. »

La mise au point de l'agent

« Fruk est un bon joueur. Je pensais pouvoir conclure l'affaire, mais je n'y suis pas parvenu car le joueur dont le départ était prévu — celui que Fruk devait remplacer — n'est finalement pas parti, a raconté Andy Bara. Je lui souhaite le meilleur, mais il est tout simplement faux de dire que je suis son agent, tout comme il est faux d'affirmer qu'il a rompu un contrat avec moi. Je n'ai pas vraiment échangé avec le joueur lui-même, mais plutôt avec son agent, Ivan Rukavina. » Pas de deal possible avec l’Olympique Lyonnais, ni avec l’Atlético Madrid et Stuttgart, les deux autres clubs annoncés sur ce dossier.