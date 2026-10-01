Un Mondialiste devait signer, l’OL l’a raté de peu

La fameuse épopée des verts aurait sûrement été oubliee depuis longtp sans la légende des poteaux carrés, la dramaturgie permet d'ancrer, pas le finaliste L'histoire retient les vainqueurs
Le Portugal va enfin pouvoir tourner la page CR7 et construire un vrai collectif pour redevenir une équipe qui compte en Europe. Il était temps !
Tiens... Le mec se sent obligé de parler d'un joueur qu il déteste sur un sujet qui n'est aucunement en rapport!!!! Syndrome de Stockolm l'artiste??
Comme c'est l'UEFA qui empêche McCourt d'injecter de l'argent en lui imposant un retour à l'équilibre, la seule hypothèse valable pour envisager de ne pas aller en Coupe d'Europe, c'est que le propriétaire pensait que le remède drastique était pire que la maladie et qu'il valait mieux envisager un retour à l'équilibre plus en douceur, en se privant des gains de l'Europa Ligue. Mais, c'est quand même un peu tordu...
Pourquoi faire ? MC court ne veut rien payer, l'om n'a pas les moyens et bamo meite est apte donc que genesio fasse jouer meite
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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🚨 Lyon were close to signing Rijeka midfielder Toni Fruk this summer, according to agent Andy Bara. transferfeed.com/transfers/toni… #ZajednosmoRijeka #OlympiqueLyonnais #1hnl #Ligue1