Liverpool rêve du nouveau chouchou de Zidane

Liverpool rêve du nouveau chouchou de Zidane

Mercato
parCorentin Facy
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Titularisé par Zinedine Zidane en Belgique, Lucas Da Cunha a séduit tous les observateurs de l’équipe de France, mais pas uniquement. Plusieurs gros clubs européens dont Liverpool s’intéressent au milieu de Côme.
Sélectionné pour la première fois en équipe de France, Lucas Da Cunha a marqué de très gros points lundi soir face à la Belgique. Titularisé devant la défense par Zinedine Zidane, le capitaine de Côme a brillé par son intelligence de jeu et sa technique soyeuse. Capable de ressortir le ballon sous pression et d’orienter le jeu avec beaucoup de finesse, le natif de Roanne a tapé dans l’oeil de nombreux observateurs… mais pas uniquement.
Lucas Da Cunha a aussi profité de cette première en équipe de France pour convaincre de nombreux grands clubs européens de miser sur lui dans les mois à venir. Selon les informations de Team Talk, plusieurs clubs de Premier League sont très chauds à l’idée de recruter Lucas Da Cunha l’été prochain. Chelsea fait partie des candidats à la signature du Français, Xabi Alonso ayant besoin de ce type de profil devant la défense. Mais l’intérêt le plus sérieux provient de Liverpool selon le média britannique.
Andoni Iraola est un grand fan de Lucas Da Cunha et pourrait convaincre la direction des Reds de formuler une offre, plus probablement l’été prochain plutôt que cet hiver, car Côme n’a pas du tout l’intention de s’en séparer en cours de saison. Le club italien entraîné par Cesc Fabregas est en plus en position de force car le Français est sous contrat jusqu’en 2031.

Liverpool et Chelsea sur Da Cunha

Sa valeur marchande risque en plus de flamber après ses premières caps en équipe de France sous les ordres de Zinedine Zidane. Valorisé par Transfermarkt à 30 millions d’euros, Lucas Da Cunha pourrait rapporter beaucoup plus à Côme en cas de vente en Premier League dans quelques mois. Certains médias évoquent aussi un intérêt de Manchester United. Reste à voir quelle sera la décision du milieu de terrain d’1m74, lequel s’épanouit pleinement à Côme où il est un maillot indispensable du dispositif mis en place depuis plusieurs saisons par Cesc Fabregas.

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