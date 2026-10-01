L’ASSE alerte Nantes sur l’arnaque Paulo Tavares

L’ASSE alerte Nantes sur l’arnaque Paulo Tavares

FC Nantes
parCorentin Facy
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A l’heure où Waldemar Kita a signé un accord de principe avec Paulo Tavares pour la vente du FC Nantes, l’inquiétude monte chez les supporters des Canaris. A l’ASSE, on alerte sur le manque de fiabilité du Portugais.
La vente du FC Nantes n’a jamais été aussi proche d’aboutir. Et pour preuve, un accord de principe a été signé entre Waldemar Kita et l’agent portugais Paulo Tavares pour un montant qui avoisinerait les 70 millions d’euros. Les supporters nantais sont toutefois inquiets de la fiabilité du projet mené par Paulo Tavares et redoutent plus que tout un scénario cauchemardesque comparable à celui qui a mené les Girondins de Bordeaux à la situation actuelle.
La DNCG doit encore valider le projet de Tavares en vérifiant que les fonds nécessaires à la pérennité du club existent et que tout est fiable sur le plan financier. Cette étape cruciale risque néanmoins de bloquer selon Joss Randall. Chroniqueur spécialisé sur l’AS Saint-Etienne, ce dernier a révélé dans l’After Foot sur RMC que Paulo Tavares avait essayé de racheter l’ASSE en 2024, mais le dossier avait finalement capoté pour des raisons de garanties financières.
« Le projet de Tavares n’était pas celui qui était le moins crédible parmi tous les potentiels acheteurs de l’ASSE entre 2021 et 2024. C’était un projet dont on a parlé entre 2023 et 2024. Ca s’est arrêté en mars 2024 pour deux raisons. La première c’est que Tavares est sympa et a un gros réseau mais dès qu’on arrive à l’étape où il faut présenter les fonds, ça bloque. Il faut savoir qu’à l’ASSE à l’époque, tout le monde tirait la langue pour vendre le club » a d'abord lancé le spécialiste de l'ASSE avant de poursuivre.
Avec Tavares, dès qu’on arrive à l’étape où il faut présenter les fonds, ça bloque
« Romeyer était parti pour se laisser séduire mais pas Caïazzo car il y avait un vrai risque sur la capacité de produire les fonds. Ca a bloqué à ce moment-là. Quand j’ai entendu les chiffres annoncés pour Nantes et les noms évoqués… Ce qui est le plus étonnant, c’est le montant évoqué » a analysé Joss Randall sur RMC. Autrement dit, si rien n’a changé du côté de Paulo Tavares depuis deux ans, le deal pour le rachat du FC Nantes pourrait bloquer pour les mêmes raisons. Ce sera à la DNCG, gendarme financier du football français, d’estimer la situation et de donner son feu vert au rachat uniquement si les garanties bancaires et financières du projet Tavares sont solides.

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