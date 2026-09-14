PSG : Dembélé prévient l’OM, il arrive

PSG : Dembélé prévient l’OM, il arrive

PSG14 sept. , 19:30
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Loin d'être dans sa meilleure forme, l'OM va enchainer un déplacement européen et la réception d'un PSG porté par un Ousmane Dembélé très motivé par l'idée de s'imposer au Vélodrome.
Après des années de disette, l’OM a quelque peu rectifié le tir dans ses confrontations avec le PSG. Sur les six derniers matchs au Vélodrome, Marseille en a remporté deux, pour un nul et trois revers. Un bilan peu flatteur, mais qui a été amélioré par la victoire de la saison dernière, 1-0 dans un match bizarre. Une rencontre décalée du dimanche soir au lundi soir en raison de la menace d’une tempête, et avec une équipe parisienne très amoindrie, Joao Neves, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué avaient manqué à l’appel.

Le rendez-vous manqué de Dembélé

Si le PSG s’était vengé avec une victoire aux tirs au but dans le Trophée des Champions et un succès 5-0 au Parc des Princes en 2026, Ousmane Dembélé n’a pas oublié ce rendez-vous manqué. Légèrement blessé, il avait manqué ce déplacement aussi pour être à Paris et recevoir le Ballon d’Or, qui se déroulait ce même soir. L’attaquant parisien n’a rien oublié de ce match zappé de force, et promet de prendre sa revanche pour cette rivalité qui reste spécialisé pour les joueurs du PSG.
« Ça va être un grand match. Je me rappelle que la saison dernière, j’ai loupé ce match à Marseille (légère blessure et cérémonie du Ballon d’Or). C’est toujours compliqué là-bas. Ça va être une ambiance chaude, on a hâte d’y être » a promis Ousmane Dembélé sur Ligue 1+.
Pour cette rencontre, le PSG a de grandes chances d’être au complet, sachant que le club de la capitale a fait savoir que la blessure d’Achraf Hakimi n’avait aucun caractère grave et nécessitait dans un premier temps un simple repos de deux jours. De son côté, l’OM devra gérer l’enchainement d’un déplacement européen en Turquie avec ensuite moins de trois jours pour se préparer à la réception du double champion d’Europe.

Lire aussi

Dembélé hors course, un Ballon d’Or vote Ferran TorresDembélé hors course, un Ballon d’Or vote Ferran Torres
EdF : Mbappé-Dembélé, le malaise qui inquiète ZidaneEdF : Mbappé-Dembélé, le malaise qui inquiète Zidane
Articles Recommandés
Zero Interdiction Lol Va Envahir Bruxelles
OL

Zéro interdiction, l’OL va envahir Bruxelles

Rmc Confirme Le Clash Entre Dembele Et Mbappe
Equipe de France

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Le Psg Donne 61 Me A Mbappe Mbappe Lui Rend 60000 Euros
PSG

Le PSG donne 61 ME à Mbappé, Mbappé lui rend 60.000 euros

Kolo Muani
Serie A

Kolo Muani va bientôt regretter le PSG

Fil Info

14 sept. , 20:00
Zéro interdiction, l’OL va envahir Bruxelles
14 sept. , 19:03
RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé
14 sept. , 18:30
Le PSG donne 61 ME à Mbappé, Mbappé lui rend 60.000 euros
14 sept. , 18:00
Kolo Muani va bientôt regretter le PSG
14 sept. , 17:30
Ce joueur a pris sa décision, ça coûte 7 ME à l’OM
14 sept. , 17:00
EdF : Pré-convoqué, il pose une condition à Zidane
14 sept. , 16:30
Dénoncé à la Ligue, Monaco va prendre cher
14 sept. , 16:00
L’Algérie bien partie pour chiper Mesloub à la France
14 sept. , 15:30
Luis Enrique exige ce joueur, le PSG prépare 40 ME

Derniers commentaires

Genesio refuse de jouer l'Europa League, l'OM enrage

La "Sardine" a refait surface 🥴

Genesio refuse de jouer l'Europa League, l'OM enrage

Pour l'OL, "tout le monde était cramé " , ouais, la forme a manqué, mais quelle équipe n'aurait pas voulu finir une saison comme celle de l'OL aussi "catastrophique " ???

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Le Qatar a acheté les deux Champions League. D'ailleurs... une troisième arrive. Tonton Nasser a fait le nécessaire. ^^ Bref... dans les matchs décisifs... Dembélé a été invisible à la Coupe du Monde. Les merdias continuent leur travail de sape pour que Kylian Mbappé soit le plus détesté possible et qu'il n'obtienne pas le Ballon d'Or.

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Ben oui on l a vu face a l Espagne et l Angleterre, qyi avait raison ... Pas une grande CdM ? 6 buts, 2passe D, 5eme meilleur buteur de la competition, en jouant sur l aile et en etant au service de l "elu", quand est ce que tu arrêteras de raconter des conneries ? Le Ballon d Or etait tellement lourd qu il a remporte la LDC une deuxieme fois de suite quand d aitre se font sortir lamentablement en 1/4 !!!

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

"et que lui n'avait rien à se reprocher" c'est uniquement dans ton cerveau malade de troll ! Tu va bientot faire moins le malin toi :)

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading