PSG : Dembélé prévient l’OM, il arrive

La "Sardine" a refait surface 🥴
Pour l'OL, "tout le monde était cramé " , ouais, la forme a manqué, mais quelle équipe n'aurait pas voulu finir une saison comme celle de l'OL aussi "catastrophique " ???
Le Qatar a acheté les deux Champions League. D'ailleurs... une troisième arrive. Tonton Nasser a fait le nécessaire. ^^ Bref... dans les matchs décisifs... Dembélé a été invisible à la Coupe du Monde. Les merdias continuent leur travail de sape pour que Kylian Mbappé soit le plus détesté possible et qu'il n'obtienne pas le Ballon d'Or.
Ben oui on l a vu face a l Espagne et l Angleterre, qyi avait raison ... Pas une grande CdM ? 6 buts, 2passe D, 5eme meilleur buteur de la competition, en jouant sur l aile et en etant au service de l "elu", quand est ce que tu arrêteras de raconter des conneries ? Le Ballon d Or etait tellement lourd qu il a remporte la LDC une deuxieme fois de suite quand d aitre se font sortir lamentablement en 1/4 !!!
"et que lui n'avait rien à se reprocher" c'est uniquement dans ton cerveau malade de troll ! Tu va bientot faire moins le malin toi :)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|8
|7
|1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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