PSG : Dembélé prévient l’OM, il arrive

Loin d'être dans sa meilleure forme, l'OM va enchainer un déplacement européen et la réception d'un PSG porté par un Ousmane Dembélé très motivé par l'idée de s'imposer au Vélodrome.

Après des années de disette, l’OM a quelque peu rectifié le tir dans ses confrontations avec le PSG. Sur les six derniers matchs au Vélodrome, Marseille en a remporté deux, pour un nul et trois revers. Un bilan peu flatteur, mais qui a été amélioré par la victoire de la saison dernière, 1-0 dans un match bizarre. Une rencontre décalée du dimanche soir au lundi soir en raison de la menace d’une tempête, et avec une équipe parisienne très amoindrie, Joao Neves, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué avaient manqué à l’appel.

Le rendez-vous manqué de Dembélé

Si le PSG s’était vengé avec une victoire aux tirs au but dans le Trophée des Champions et un succès 5-0 au Parc des Princes en 2026, Ousmane Dembélé n’a pas oublié ce rendez-vous manqué. Légèrement blessé, il avait manqué ce déplacement aussi pour être à Paris et recevoir le Ballon d’Or, qui se déroulait ce même soir. L’attaquant parisien n’a rien oublié de ce match zappé de force, et promet de prendre sa revanche pour cette rivalité qui reste spécialisé pour les joueurs du PSG.

Ça va être un grand match. Je me rappelle que la saison dernière, j’ai loupé ce match à Marseille (légère blessure et cérémonie du Ballon d’Or). C’est toujours compliqué là-bas. Ça va être une ambiance chaude, on a hâte d’y être » a promis Ousmane Dembélé sur » a promis Ousmane Dembélé sur Ligue 1 +.

Pour cette rencontre, le PSG a de grandes chances d’être au complet, sachant que le club de la capitale a fait savoir que la blessure d’Achraf Hakimi n’avait aucun caractère grave et nécessitait dans un premier temps un simple repos de deux jours. De son côté, l’OM devra gérer l’enchainement d’un déplacement européen en Turquie avec ensuite moins de trois jours pour se préparer à la réception du double champion d’Europe.