Dembélé hors course, un Ballon d’Or vote Ferran Torres

Auteur de débuts remarqués avec le Paris Saint-Germain, Ferran Torres a gagné les faveurs de Jean-Pierre Papin. L’ancien Marseillais considère le champion du monde comme le meilleur avant-centre de Ligue 1 devant le Rennais Estéban Lepaul.

Près d’une semaine avant l’annonce de la première liste de Zinédine Zidane, les pronostics s’accumulent. Nombreux sont ceux qui s’attendent à de la nouveauté dans les choix du sélectionneur de l’équipe de France. Il faut dire que le successeur de Didier Deschamps a inclus quelques surprises dans sa pré-sélection. Performant avec le Stade Rennais depuis la saison dernière, Estéban Lepaul fait partie des joueurs pré-convoqués. Un choix validé par Jean-Pierre Papin.

« C'est mérité, ça veut dire que Zizou a quand même remarqué qu'il avait des qualités, a réagi l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille sur RMC. Une pré-sélection, ça veut dire qu'on est parmi les meilleurs quoi qu'il arrive. Après il y aura une sélection et ce sera peut-être un peu différent. » Convaincu par les qualités d’Estéban Lepaul, Jean-Pierre Papin n’en fait pourtant pas le meilleur avant-centre de Ligue 1. Le Ballon d’Or 1991 a plutôt une préférence pour la recrue du Paris Saint-Germain Ferran Torres, concurrent d'Ousmane Dembélé en pointe.

« En termes de numéro 9, aujourd'hui, moi je mets juste Ferran Torres devant, a tranché le spécialiste du poste. Après, en vrai numéro 9, c'est Lepaul. Pour moi, Ferran Torres a en plus l'expérience des grands clubs et des grands matchs, il a été buteur en finale de la Coupe du monde. Pour moi, lui, c'est un vrai numéro 9. Lepaul est dans le style numéro 9 un peu rétro, et moi j'aime ça, je trouve que ça manque aujourd'hui. » Pour ses débuts avec le double champion d’Europe, l’ex-joueur du FC Barcelone compte déjà cinq buts en quatre matchs toutes compétitions confondues.