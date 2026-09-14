Dénoncé à la Ligue, Monaco va prendre cher

Buteur à Strasbourg (1-1) samedi, Paris Brunner a osé une célébration polémique. Sa manière de mimer un égorgement n’a pas plu au Conseil national de l’éthique (CNE) qui demande à la Ligue de sanctionner l’attaquant monégasque.

Paris Brunner a totalement dérapé. Après son but magnifique à Strasbourg samedi, l’attaquant de l’AS Monaco s’est fait remarquer avec une étrange célébration. L’Allemand a jugé pertinent de mimer un égorgement en direction du public de la Meinau. En toute logique, son geste a choqué. A tel point que le Monégasque a dû s’expliquer après la rencontre.

« Les supporters ont parlé de ma famille, de ma mère, de mon père. Je pouvais les voir, s’est-il défendu. Il y a eu beaucoup d’émotions, surtout après un tir comme celui-là. Je n’ai pas voulu être irrespectueux. Je ne dirais pas que je regrette mais ce n’est pas le message que j’ai voulu envoyer. Il a été mal compris. Ce que j’ai voulu dire, c’est "quel but, c’est fini". » Ce n’est pourtant pas l’interprétation du Conseil national de l’éthique. Selon L’Equipe, le CNE a saisi la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel.

Brunner suspendu 4 matchs ?

« La force du CNE, c'est qu'il peut s'autosaisir d'une affaire, a commenté le président du CNE Frédéric Thiriez. Il n'a pas besoin d'une plainte, d'un rapport d'arbitre ou de celui d'un délégué. Il peut le faire lui-même. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Il nous semble a priori que le geste du joueur pourrait constituer un manquement au principe d'exemplarité figurant dans la charte de l'éthique. Mais je tiens à préciser que nous ne jugeons pas l'affaire et que c'est la commission de discipline qui appréciera les faits et s'il y a lieu ou pas à sanction. »

Si la commission de discipline décide de sévir, Paris Brunner peut prendre cher. Le règlement prévoit un seul match de suspension en cas de « comportement excessif / déplacé ». Mais la sanction grimpera à quatre rencontres si son geste est considéré comme un « comportement intimidant / menaçant ».