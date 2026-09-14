ICONSPORT_373470_0696 Brunner

Dénoncé à la Ligue, Monaco va prendre cher

Monaco14 sept. , 16:30
parEric Bethsy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Buteur à Strasbourg (1-1) samedi, Paris Brunner a osé une célébration polémique. Sa manière de mimer un égorgement n’a pas plu au Conseil national de l’éthique (CNE) qui demande à la Ligue de sanctionner l’attaquant monégasque.
Paris Brunner a totalement dérapé. Après son but magnifique à Strasbourg samedi, l’attaquant de l’AS Monaco s’est fait remarquer avec une étrange célébration. L’Allemand a jugé pertinent de mimer un égorgement en direction du public de la Meinau. En toute logique, son geste a choqué. A tel point que le Monégasque a dû s’expliquer après la rencontre.
« Les supporters ont parlé de ma famille, de ma mère, de mon père. Je pouvais les voir, s’est-il défendu. Il y a eu beaucoup d’émotions, surtout après un tir comme celui-là. Je n’ai pas voulu être irrespectueux. Je ne dirais pas que je regrette mais ce n’est pas le message que j’ai voulu envoyer. Il a été mal compris. Ce que j’ai voulu dire, c’est "quel but, c’est fini". » Ce n’est pourtant pas l’interprétation du Conseil national de l’éthique. Selon L’Equipe, le CNE a saisi la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel.

Brunner suspendu 4 matchs ?

« La force du CNE, c'est qu'il peut s'autosaisir d'une affaire, a commenté le président du CNE Frédéric Thiriez. Il n'a pas besoin d'une plainte, d'un rapport d'arbitre ou de celui d'un délégué. Il peut le faire lui-même. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Il nous semble a priori que le geste du joueur pourrait constituer un manquement au principe d'exemplarité figurant dans la charte de l'éthique. Mais je tiens à préciser que nous ne jugeons pas l'affaire et que c'est la commission de discipline qui appréciera les faits et s'il y a lieu ou pas à sanction. »
Si la commission de discipline décide de sévir, Paris Brunner peut prendre cher. Le règlement prévoit un seul match de suspension en cas de « comportement excessif / déplacé ». Mais la sanction grimpera à quatre rencontres si son geste est considéré comme un « comportement intimidant / menaçant ».
Articles Recommandés
Kolo Muani
Serie A

Kolo Muani va bientôt regretter le PSG

ICONSPORT_374018_0241
OM

Ce joueur a pris sa décision, ça coûte 7 ME à l’OM

ICONSPORT_294268_0020 Diouf
Equipe de France

EdF : Pré-convoqué, il pose une condition à Zidane

Mezian Mesloub
Equipe de France

L’Algérie bien partie pour chiper Mesloub à la France

Fil Info

14 sept. , 18:00
Kolo Muani va bientôt regretter le PSG
14 sept. , 17:30
Ce joueur a pris sa décision, ça coûte 7 ME à l’OM
14 sept. , 17:00
EdF : Pré-convoqué, il pose une condition à Zidane
14 sept. , 16:00
L’Algérie bien partie pour chiper Mesloub à la France
14 sept. , 15:30
Luis Enrique exige ce joueur, le PSG prépare 40 ME
14 sept. , 15:00
Bidstrup fait un immense sacrifice pour jouer à l'OL
14 sept. , 14:30
Ligue 1+ à moitié prix pour OM -PSG, c’est cadeau
14 sept. , 14:00
L'OM rate une vente XXL, Benatia accuse Greenwood
14 sept. , 13:30
Un point au Paris FC, il admire l'OL

Derniers commentaires

L'autre gros maillon faible de l'OL dénoncé

Himbert joue avec la reserve et se prends des branlees tout les week end ou presque....mais bon...

Un point au Paris FC, il admire l'OL

4 frappes cadrés pour le PFC ca fait déjà plus d'un arrêt mec....Pis Que toi et tes potes lyonnais n'aient pas compris, ça moi je le comprends très bien venant de vous!!^^

Un point au Paris FC, il admire l'OL

Openda n'etait nulle part.... TRANSPARENT TOTAL !!!

L'autre gros maillon faible de l'OL dénoncé

Une blessure aux ligaments croisés n’est à souhaiter à aucun sportif ! Malgré tout, je trouvais étonnant les attentes pressées de tous les observateurs. Qu’avait montré ce joueur avant qu’il ne se blesse? Pas grand chose! Une sorte de rentre dedans irréfléchi qui systématiquement rentre sur son pied intérieur pour tenter une frappe. Incapable de s’appuyer sur son latéral en faisant un appel dans la profondeur et de toute façon trop faible sur son pied droit pour centrer en débordement. Malheureusement, depuis son retour, rien a changé évidemment. Finalement, je préfère voir un Boudache tenter des dribbles impossibles, au moins on se marre!

L'enfer attend l'OM, Genesio va tout changer

Dit le mec omplètement secoué. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading