EdF : Pré-convoqué, il pose une condition à Zidane

Encensé pour ses performances à l’Inter Milan, Andy Diouf a reçu une pré-convocation de la part de Zinédine Zidane. Une récompense flatteuse pour l’ancien Lensois qui a tout de même lancé un avertissement au sélectionneur de l’équipe de France.

C’est l’une des surprises de la pré-liste de Zinédine Zidane. Avant d’affronter la Turquie, la Belgique à deux reprises et l’Italie en Ligue des Nations, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France a envoyé une pré-convocation à Andy Diouf. Ce n’est pas encore une sélection définitive. Mais ce document représente déjà une récompense pour le Français après son début de saison réussi avec l’Inter Milan, à un poste qu’il ne maîtrise pas.

Formé en tant que milieu de terrain, l’ancien joueur du Racing Club de Lens brille dans le rôle de piston droit, lui dont le travail défensif a souvent été pointé du doigt. « Je n'aurais jamais pensé jouer à ce poste, a avoué le gaucher dans L’Equipe. Commencer des matchs comme ça et enchaîner... Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un milieu ultra-défensif et ils sont un peu choqués (il sourit). Là, piston, quoi qu'il arrive, tu es dans la ligne des cinq de derrière. Tu n'es pas attaquant. » Le Nerazzurro n’a donc pas prévu de s’éterniser sur ce couloir.

« Je ne me sens ni latéral ni même ailier, a-t-il rappelé. Mon objectif est de revenir au milieu parce que c'est là où j'ai été formé et que j'ai mes repères. Je reste persuadé que je suis meilleur à ce poste. En Italie, les gens ne m'y ont pas encore vraiment connu. Mais si c'est en piston que je peux gratter des minutes et m'imposer à l'Inter, je le fais sans souci. J'essaie de faire de mon mieux. Quoi qu'il arrive, j'aurais beaucoup appris de cette expérience. » Andy Diouf devra s’y faire, c’est sans doute à droite que Zinédine Zidane l’imagine sous le maillot tricolore.