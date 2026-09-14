RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Equipe de France14 sept. , 19:03
parGuillaume Conte
14
Ajouter comme source préférée sur Google
Ousmane Dembélé a visiblement très mal pris les récents propos de Kylian Mbappé, et cela risque de déteindre sur l'équipe de France, qui se retrouve la semaine prochaine.
Voilà un problème auquel Zinedine Zidane ne s’attendait probablement pas à être confronté la semaine prochaine à son arrivée à Clairefontaine. La course au Ballon d’Or a provoqué plusieurs prises de parole, chacun revendiquant son droit à la victoire dans ce trophée individuel.
Mais entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, c’est visiblement allé un peu plus loin que prévu, et les propos du joueur du Real Madrid n’ont pas été bien pris par celui du PSG. Difficile de savoir ce qui est reproché concrètement par le natif d’Evreux, mais Jérome Rothen vient confirmer ce lundi soir que la tension s’est installée, et que l’actuel Ballon d’Or n’a pas apprécié les propos de son capitaine en équipe de France. Et le clan des Bleus serait même divisé à ce sujet.

Mbappé juge les Ballons d'Or qui le méritent ou pas

« Dembélé et son entourage ont très mal pris les déclarations de Kylian, ils sont très remontés contre lui. Ils considèrent cela comme une forme de trahison. Mbappé s'est mis beaucoup de Bleus à dos, ils ne comprennent pas ses sorties. Il y a deux teams maintenant en équipe de France. Il y a la phrase entre l’élu et pas l’élu, le fait de le prendre pour le petit, que les Ballons d’Or ne sont mérités que pour Messi et Cristiano Ronaldo. Tout ça a été mal pris. Et concernant les autres joueurs des Bleus, il y a une fracture. Beaucoup de joueurs ont du mal avec ses déclarations », assure l’animateur de RMC, qui assure avoir passé de nombreux coups de téléphone pour en savoir plus sur ce dossier et permettre de donner ces informations.

Lire aussi

Le PSG donne 61 ME à Mbappé, Mbappé lui rend 60.000 eurosLe PSG donne 61 ME à Mbappé, Mbappé lui rend 60.000 euros
Yamal répond à Mbappé, le Ballon d'Or rend fouYamal répond à Mbappé, le Ballon d'Or rend fou
Un coup de chaud inattendu entre deux coéquipiers qui sont souvent présentés comme s’entendant bien, même s’ils n’ont jamais été les meilleurs amis du monde. A une semaine du rendez-vous à Clairefontaine, la course au Ballon d’Or a visiblement mis du monde sur les nerfs, et même si cela peut paraitre secondaire, Zinedine Zidane va devoir aussi se plonger dans ces petites polémiques pour veiller à ce que le groupe tricolore vive bien pendant les trois semaines en commun prévues entre septembre et octobre.
Articles Recommandés
Zero Interdiction Lol Va Envahir Bruxelles
OL

Zéro interdiction, l’OL va envahir Bruxelles

Psg Dembele Previent Lom Il Arrive
PSG

PSG : Dembélé prévient l’OM, il arrive

Le Psg Donne 61 Me A Mbappe Mbappe Lui Rend 60000 Euros
PSG

Le PSG donne 61 ME à Mbappé, Mbappé lui rend 60.000 euros

Kolo Muani
Serie A

Kolo Muani va bientôt regretter le PSG

Fil Info

14 sept. , 20:00
Zéro interdiction, l’OL va envahir Bruxelles
14 sept. , 19:30
PSG : Dembélé prévient l’OM, il arrive
14 sept. , 18:30
Le PSG donne 61 ME à Mbappé, Mbappé lui rend 60.000 euros
14 sept. , 18:00
Kolo Muani va bientôt regretter le PSG
14 sept. , 17:30
Ce joueur a pris sa décision, ça coûte 7 ME à l’OM
14 sept. , 17:00
EdF : Pré-convoqué, il pose une condition à Zidane
14 sept. , 16:30
Dénoncé à la Ligue, Monaco va prendre cher
14 sept. , 16:00
L’Algérie bien partie pour chiper Mesloub à la France
14 sept. , 15:30
Luis Enrique exige ce joueur, le PSG prépare 40 ME

Derniers commentaires

Genesio refuse de jouer l'Europa League, l'OM enrage

La "Sardine" a refait surface 🥴

Genesio refuse de jouer l'Europa League, l'OM enrage

Pour l'OL, "tout le monde était cramé " , ouais, la forme a manqué, mais quelle équipe n'aurait pas voulu finir une saison comme celle de l'OL aussi "catastrophique " ???

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Le Qatar a acheté les deux Champions League. D'ailleurs... une troisième arrive. Tonton Nasser a fait le nécessaire. ^^ Bref... dans les matchs décisifs... Dembélé a été invisible à la Coupe du Monde. Les merdias continuent leur travail de sape pour que Kylian Mbappé soit le plus détesté possible et qu'il n'obtienne pas le Ballon d'Or.

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Ben oui on l a vu face a l Espagne et l Angleterre, qyi avait raison ... Pas une grande CdM ? 6 buts, 2passe D, 5eme meilleur buteur de la competition, en jouant sur l aile et en etant au service de l "elu", quand est ce que tu arrêteras de raconter des conneries ? Le Ballon d Or etait tellement lourd qu il a remporte la LDC une deuxieme fois de suite quand d aitre se font sortir lamentablement en 1/4 !!!

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

"et que lui n'avait rien à se reprocher" c'est uniquement dans ton cerveau malade de troll ! Tu va bientot faire moins le malin toi :)

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading