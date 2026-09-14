RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Ousmane Dembélé a visiblement très mal pris les récents propos de Kylian Mbappé, et cela risque de déteindre sur l'équipe de France, qui se retrouve la semaine prochaine.

Voilà un problème auquel Zinedine Zidane ne s’attendait probablement pas à être confronté la semaine prochaine à son arrivée à Clairefontaine. La course au Ballon d’Or a provoqué plusieurs prises de parole, chacun revendiquant son droit à la victoire dans ce trophée individuel.

Mais entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, c’est visiblement allé un peu plus loin que prévu, et les propos du joueur du Real Madrid n’ont pas été bien pris par celui du PSG. Difficile de savoir ce qui est reproché concrètement par le natif d’Evreux, mais Jérome Rothen vient confirmer ce lundi soir que la tension s’est installée, et que l’actuel Ballon d’Or n’a pas apprécié les propos de son capitaine en équipe de France. Et le clan des Bleus serait même divisé à ce sujet.

Mbappé juge les Ballons d'Or qui le méritent ou pas

« Dembélé et son entourage ont très mal pris les déclarations de Kylian, ils sont très remontés contre lui. Ils considèrent cela comme une forme de trahison. Mbappé s'est mis beaucoup de Bleus à dos, ils ne comprennent pas ses sorties. Il y a deux teams maintenant en équipe de France. Il y a la phrase entre l’élu et pas l’élu, le fait de le prendre pour le petit, que les Ballons d’Or ne sont mérités que pour Messi et Cristiano Ronaldo. Tout ça a été mal pris. Et concernant les autres joueurs des Bleus, il y a une fracture. Beaucoup de joueurs ont du mal avec ses déclarations », assure l’animateur de RMC, qui assure avoir passé de nombreux coups de téléphone pour en savoir plus sur ce dossier et permettre de donner ces informations.

Un coup de chaud inattendu entre deux coéquipiers qui sont souvent présentés comme s’entendant bien, même s’ils n’ont jamais été les meilleurs amis du monde. A une semaine du rendez-vous à Clairefontaine, la course au Ballon d’Or a visiblement mis du monde sur les nerfs, et même si cela peut paraitre secondaire, Zinedine Zidane va devoir aussi se plonger dans ces petites polémiques pour veiller à ce que le groupe tricolore vive bien pendant les trois semaines en commun prévues entre septembre et octobre.