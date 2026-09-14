Kolo Muani va bientôt regretter le PSG

Encore pointé du doigt après la défaite contre Sassuolo (3-2) dimanche, Randal Kolo Muani n’est pas épargné en Italie. La presse locale n’hésite pas à enfoncer l’attaquant français, en grande difficulté pour son retour à la Juventus Turin.

Il n’y a pas si longtemps, Randal Kolo Muani affichait son bonheur. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain se disait soulagé après son transfert définitif. D’autant que le Français retrouvait la Juventus Turin où son premier passage s’était bien passé. L’attaquant recruté pour 50 millions d’euros (bonus compris) avait toutes les raisons de croire à un nouvel élan dans sa carrière. Mais quelques semaines plus tard, la recrue estivale a perdu son enthousiasme.

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Sans parler de sa disette en quatre matchs, Randal Kolo Muani n’est pas épargné par les critiques. Son entraîneur Luciano Spalletti n’a pas été tendre avec lui. Mais c’est surtout la presse transalpine qui s’attaque à l’international tricolore. L’avant-centre formé au FC Nantes, encore décevant lors de la défaite contre Sassuolo dimanche, s’est retrouvé impliqué dans le troisième but concédé en toute fin de match. De quoi sanctionner une performance « plate, inoffensive, molle », d’après les termes employés par le Corriere dello Sport.

Sur la même longueur d’onde, Tuttosport parle d’une « prestation indécente » de la part de Randal Kolo Muani dont « la crise continue » selon La Gazzetta dello Sport, qui l'accuse de jouer à « cache-cache ». Le traitement infligé ressemble à un véritable acharnement. Ce qui explique peut-être le commentaire mesuré de son coach. « Nous devons jouer avec lui davantage car nous ne l'utilisons pas assez, a d’abord défendu Luciano Spalletti au micro de DAZN, avant d’envoyer un petit reproche. En même temps, il y a des situations où il doit être plus impitoyable ». Muet sur le terrain et en dehors, Randal Kolo Muani a sûrement du mal à encaisser toutes ces critiques.