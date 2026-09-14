Kolo Muani

Kolo Muani va bientôt regretter le PSG

Serie A14 sept. , 18:00
parEric Bethsy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Encore pointé du doigt après la défaite contre Sassuolo (3-2) dimanche, Randal Kolo Muani n’est pas épargné en Italie. La presse locale n’hésite pas à enfoncer l’attaquant français, en grande difficulté pour son retour à la Juventus Turin.
Il n’y a pas si longtemps, Randal Kolo Muani affichait son bonheur. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain se disait soulagé après son transfert définitif. D’autant que le Français retrouvait la Juventus Turin où son premier passage s’était bien passé. L’attaquant recruté pour 50 millions d’euros (bonus compris) avait toutes les raisons de croire à un nouvel élan dans sa carrière. Mais quelques semaines plus tard, la recrue estivale a perdu son enthousiasme.

Lire aussi

Il avait peur de rester au PSG, Kolo Muani se lâche enfinIl avait peur de rester au PSG, Kolo Muani se lâche enfin
Sans parler de sa disette en quatre matchs, Randal Kolo Muani n’est pas épargné par les critiques. Son entraîneur Luciano Spalletti n’a pas été tendre avec lui. Mais c’est surtout la presse transalpine qui s’attaque à l’international tricolore. L’avant-centre formé au FC Nantes, encore décevant lors de la défaite contre Sassuolo dimanche, s’est retrouvé impliqué dans le troisième but concédé en toute fin de match. De quoi sanctionner une performance « plate, inoffensive, molle », d’après les termes employés par le Corriere dello Sport.
Sur la même longueur d’onde, Tuttosport parle d’une « prestation indécente » de la part de Randal Kolo Muani dont « la crise continue » selon La Gazzetta dello Sport, qui l'accuse de jouer à « cache-cache ». Le traitement infligé ressemble à un véritable acharnement. Ce qui explique peut-être le commentaire mesuré de son coach. « Nous devons jouer avec lui davantage car nous ne l'utilisons pas assez, a d’abord défendu Luciano Spalletti au micro de DAZN, avant d’envoyer un petit reproche. En même temps, il y a des situations où il doit être plus impitoyable ». Muet sur le terrain et en dehors, Randal Kolo Muani a sûrement du mal à encaisser toutes ces critiques.
Articles Recommandés
ICONSPORT_374018_0241
OM

Ce joueur a pris sa décision, ça coûte 7 ME à l’OM

ICONSPORT_294268_0020 Diouf
Equipe de France

EdF : Pré-convoqué, il pose une condition à Zidane

ICONSPORT_373470_0696 Brunner
Monaco

Dénoncé à la Ligue, Monaco va prendre cher

Mezian Mesloub
Equipe de France

L’Algérie bien partie pour chiper Mesloub à la France

Fil Info

14 sept. , 17:30
Ce joueur a pris sa décision, ça coûte 7 ME à l’OM
14 sept. , 17:00
EdF : Pré-convoqué, il pose une condition à Zidane
14 sept. , 16:30
Dénoncé à la Ligue, Monaco va prendre cher
14 sept. , 16:00
L’Algérie bien partie pour chiper Mesloub à la France
14 sept. , 15:30
Luis Enrique exige ce joueur, le PSG prépare 40 ME
14 sept. , 15:00
Bidstrup fait un immense sacrifice pour jouer à l'OL
14 sept. , 14:30
Ligue 1+ à moitié prix pour OM -PSG, c’est cadeau
14 sept. , 14:00
L'OM rate une vente XXL, Benatia accuse Greenwood
14 sept. , 13:30
Un point au Paris FC, il admire l'OL

Derniers commentaires

Kolo Muani va bientôt regretter le PSG

Ce n'est pas de sa faute s'il est nul et que des gens (le PSG) l'ont acheté une fortune et que par la suite, d'autres (la juve), l'ont acheté encore trop cher (bien que 40% du prix payé par le PSG)...

L'autre gros maillon faible de l'OL dénoncé

Himbert joue avec la reserve et se prends des branlees tout les week end ou presque....mais bon...

Un point au Paris FC, il admire l'OL

4 frappes cadrés pour le PFC ca fait déjà plus d'un arrêt mec....Pis Que toi et tes potes lyonnais n'aient pas compris, ça moi je le comprends très bien venant de vous!!^^

Un point au Paris FC, il admire l'OL

Openda n'etait nulle part.... TRANSPARENT TOTAL !!!

L'autre gros maillon faible de l'OL dénoncé

Une blessure aux ligaments croisés n’est à souhaiter à aucun sportif ! Malgré tout, je trouvais étonnant les attentes pressées de tous les observateurs. Qu’avait montré ce joueur avant qu’il ne se blesse? Pas grand chose! Une sorte de rentre dedans irréfléchi qui systématiquement rentre sur son pied intérieur pour tenter une frappe. Incapable de s’appuyer sur son latéral en faisant un appel dans la profondeur et de toute façon trop faible sur son pied droit pour centrer en débordement. Malheureusement, depuis son retour, rien a changé évidemment. Finalement, je préfère voir un Boudache tenter des dribbles impossibles, au moins on se marre!

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading