EdF : Mbappé-Dembélé, le malaise qui inquiète Zidane

Interrogé sur Ligue1+ après la victoire du PSG à Brest dimanche soir (0-1), Ousmane Dembélé a répondu aux propos de Kylian Mbappé sur le Ballon d’Or, avec un début de malaise entre les deux hommes.

La tension monte entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé dans la course au Ballon d’Or. Interrogé sur l’attaquant du PSG par France Football, le buteur du Real Madrid avait répondu que Dembélé « avait toujours été vu comme un joueur de talent, moi (Mbappé) j’ai toujours été vu comme l’élu ». Des propos que le Ballon d’Or parisien a eu l’occasion de lire et auxquels il a répondu ce dimanche après la victoire de son équipe à Brest lors de la 4e journée de Ligue 1.

« J'ai toujours été au fond de la classe en train de travailler dur. Dans toute ma carrière, je n'ai pas dit un mot, j'ai travaillé énormément. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais été l'élu mais j'ai bossé » a-t-il lâché. Une réponse à la déclaration de Kylian Mbappé et un début de tension et de rivalité qui s’installe entre les deux hommes. Un cadeau empoisonné pour Zinedine Zidane, à cinq jours de l’annonce de la première liste du nouveau sélectionneur de l’équipe de France, selon Walid Acherchour.

« On en parlera sur les prochaines semaines de ce qu’il s’est passé ce soir. Dembélé avec Mbappé en équipe de France, vous allez voir qu’on va en parler dans les prochains jours » a affirmé avec certitude le chroniqueur de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre. « Je ne veux pas créer de polémiques mais l’histoire de l’interview de Mbappé, ça peut être un souci pour l’équipe de France » s’inquiète celui qui intervient dans le Winamax FC, puis de conclure.

« Quand Mbappé dit que lorsque Cristiano Ronaldo ou Messi avaient le Ballon d’Or il n’y avait pas de souci, mais que sur les derniers lauréats, il n’y avait pas une grosse différence, je suis persuadé que Dembélé a pu le prendre pour lui. Ce qu’il a fait dimanche sur Ligue1+, ce n’est pas anodin. Il ne l’a pas fait de manière anodine. Ces joueurs qui ont changé de dimension, il va falloir les surveiller » a-t-il analysé.

Les retrouvailles entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé en équipe de France la semaine prochaine seront donc à surveiller de près. Et nul doute que Zinedine Zidane, bien loin de ces préoccupations ce dimanche lorsqu’il a profité du Grand Prix de Madrid en Formule 1, va devoir gérer cette situation au mieux.