Mezian Mesloub

L’Algérie bien partie pour chiper Mesloub à la France

Equipe de France14 sept. , 16:00
parEric Bethsy
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Très en vue avec le Racing Club de Lens, Mezian Mesloub attise les convoitises au niveau international. Le milieu offensif peut continuer à représenter le Portugal, opter pour la France ou choisir l’Algérie qui a entamé des démarches encourageantes pour le convaincre.
Malgré son début de saison plutôt décevant, le Racing Club de Lens a quand même des motifs de satisfaction. Les Sang et Or peuvent notamment se réjouir de l’éclosion de Mezian Mesloub. Déjà apparu la saison dernière, lorsqu’il avait offert la victoire contre le FC Nantes (1-0) quelques secondes après son entrée en jeu, le milieu offensif de 16 ans poursuit sur sa lancée.
Sa passe décisive pour Florian Thauvin contre le Slavia Prague (3-2) a contribué à la folle victoire de son équipe jeudi en Ligue des Champions. Puis trois jours plus tard, le natif de Martigues s’est encore distingué lorsque son entraîneur Dino Toppmöller l’a lancé pour la deuxième période face au Mans (2-2). Autant dire que ses prestations ne font qu’augmenter la pression autour de son choix de nationalité sportive. Pour le moment, l’international U17 portugais représente le pays de sa mère. Mais le Lensois peut aussi opter pour la France ou l’Algérie, nation de son père Walid Mesloub, ex-international algérien. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Fédération algérienne de football fait le forcing pour le convaincre.

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Selon les informations de WinWin, l’instance a contacté Walid Mesloub pour en savoir plus sur les intentions de son fils. Ce n’était pas la première approche de l’Algérie. Mais cette fois, la tentative se serait avérée positive même si l’ancien Fennec préfère laisser le principal intéressé s’installer dans l’équipe première des Sang et Or avant de se décider. Tout en respectant ce souhait, le nouveau sélectionneur algérien Brahim Hemdani a prévu de rencontrer Mezian Mesloub afin de lui présenter son projet après la prochaine trêve internationale. La France et le Portugal ont donc tout intérêt à réagir.
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