L’Algérie bien partie pour chiper Mesloub à la France

Moi je propose que dans tout ce méli-mélo de boulards insupportables que l'on ne peut visiblement pas départager, ce soit un défenseur qui le gagne pour une fois... Candidats en lice, Hakimi, N.Mendes et Pacho pour leur incroyable saison et Marquinhos pour l'ensemble de son oeuvre et de son fair-play reconnu !
C'est pas interdit de haïr Lyon , vous les Lyonnix vous détester Marseille c'est votre droit
Je constate que de votre côté les signes d'un grand désordre mental ne s'arrangent pas.
C'est trop encrassé là-dedans. Les quelques neurones sont inutilisés depuis trop longtemps.
les supporter du real qui l'ont elu meilleur joueur du real la saison derniere? et footix tu as pas dit on tu as dit tout le monde mdr tu sais meme pas te relire ben alors je croyais que tu insulté personne toi. tu prouves encore une foi le contraire de ce que tu dis et oui guignol le fait que dembele defende plus que mbappé c'est votre seul excuse alors que l'article ne parle pas de ca!! et quand tu comprends pas le sens des mots quand mbappé dit l'elu c'est que tu as pas suivi l'interview et tu as pris juste le mot sorti de son contexte comme d'hab d'ailleurs avec vous les haineux de mbappé parce qu'il est parti gratuit lol
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|8
|7
|1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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