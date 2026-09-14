L’Algérie bien partie pour chiper Mesloub à la France

EdF : Mbappé-Dembélé, le malaise qui inquiète Zidane

les supporter du real qui l'ont elu meilleur joueur du real la saison derniere? et footix tu as pas dit on tu as dit tout le monde mdr tu sais meme pas te relire ben alors je croyais que tu insulté personne toi. tu prouves encore une foi le contraire de ce que tu dis et oui guignol le fait que dembele defende plus que mbappé c'est votre seul excuse alors que l'article ne parle pas de ca!! et quand tu comprends pas le sens des mots quand mbappé dit l'elu c'est que tu as pas suivi l'interview et tu as pris juste le mot sorti de son contexte comme d'hab d'ailleurs avec vous les haineux de mbappé parce qu'il est parti gratuit lol