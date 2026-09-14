Luis Enrique exige ce joueur, le PSG prépare 40 ME
Gavi

Luis Enrique exige ce joueur, le PSG prépare 40 ME

PSG14 sept. , 15:30
parHadrien Rivayrand
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Le PSG a des vues sur certains joueurs et, comme souvent ces derniers temps, le club de la capitale pourrait finir par trouver son bonheur au Barça. Gavi est notamment concerné.
Le Paris Saint-Germain n'a pas décidé de toucher à son milieu de terrain cet été lors du mercato. Le club de la capitale est satisfait des joueurs actuellement présents. Mais la réalité d'un moment n'est pas forcément celle d'un autre. Et Luis Enrique reste attentif à la situation de certains joueurs qui pourraient apporter une belle plus-value à son effectif. Du côté du Barça, de nombreux joueurs plaisent au Paris Saint-Germain. C'est notamment le cas de Gavi, dont le statut en Catalogne a changé ces dernières semaines.

Gavi au PSG, enfin le bon moment ? 

D'après les dernières informations d'El Nacional, Luis Enrique a récemment demandé à sa direction de passer à l'action pour enrôler Gavi. Si un transfert du jeune Espagnol au PSG paraissait impossible il y a encore quelque temps, la situation a changé. La récente arrivée de Rodri, cumulée à la concurrence déjà existante, menace l'avenir de Gavi. Le PSG pourrait donc bien envoyer prochainement une offre à Barcelone, estimée aux alentours de 40 millions d'euros.

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Le média précise que le FC Barcelone n'a pour le moment pas une énorme envie de se séparer du natif de Los Palacios y Villafranca. À 22 ans, il désire néanmoins du temps de jeu afin de ne pas perdre le rythme et sa place en sélection espagnole. Le Paris Saint-Germain sera attentif à la moindre ouverture. Si son temps de jeu continue de se faire rare, Luis Enrique tentera de convaincre le joueur qu'il pourrait retrouver un rôle beaucoup plus important à Paris. Ces derniers mois, Luis Enrique a déjà eu gain de cause avec pas mal de joueurs catalans, comme Ousmane Dembélé, Ferran Torres ou encore Dro Fernandez.
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