Le PSG donne 61 ME à Mbappé, Mbappé lui rend 60.000 euros

La dernière rivalité juridique entre Kylian Mbappé et le PSG s'est terminée en ce mois de septembre, avec le joueur du Real Madrid obligé de dédommager le club de la capitale pour finir.

La fin de l’histoire entre Kylian Mbappé et le Paris SG n’a pas été glorieuse, et a laissé des traces. Avant même de partir en fin de contrat vers le Real Madrid, le PSG avait refusé de verser les salaires de son joueur pour ses derniers mois de contrat, argumentant d’une parole non tenue pour une prolongation qui n’a jamais eu lieu. Après les procédures légales, le PSG s’est vu logiquement condamné à verser 61 millions d’euros à son ancien joueur et capitaine, correspondants aux bonus et primes non versées.

Des saisies sur les comptes injustifiées

Mais pendant cette procédure, les avocats de Kylian Mbappé étaient allés assez loin en effectuant une saisie conservatoire sur les comptes du PSG, pour s’assurer que le club parisien était bien en capacité de payer son dû. Une initiative qui n’aurait pas du avoir lieu, car cela concerne en général les sociétés en difficulté de paiement et qui essayent de fuir d’éventuelles décisions de justice en se mettant en banqueroute ou en incapacité de payer.

Cette décision n’était donc pas justifiée par la situation économique du club dirigé par l’Emir du Qatar, et cela avait débouché par une plainte de la part du PSG. Ce lundi, L’Equipe dévoile que le club de la capitale a remporté son procès devant la cour d’appel de Paris et que Mbappé a été condamné à payer 60.000 euros au PSG pour compenser « l’indisponibilité de sa trésorerie » pendant les 45 jours de la saisie, ce qui avait mis Nasser Al-Khelaïfi dans l’embarras et l’avait obligé à contracter un crédit pour répondre aux dépenses courantes.

Le PSG s’est vu en revanche refuser ses demandes de préjudice morale, par rapport au fait que les salaires des employés du club auraient pu être compliqués à verser, et le club s’est également vu refuser le préjudice d’image et de réputation où il espérait voir Kylian Mbappé et ses avocats être condamnés.