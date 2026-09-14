Ce joueur a pris sa décision, ça coûte 7 ME à l’OM

Ce joueur a pris sa décision, ça coûte 7 ME à l’OM

OM14 sept. , 17:30
parGuillaume Conte
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La Juventus est revenue à la charge pour Emerson. Mais l'OM ne fera pas de belle vente cet hiver, car le joueur a déjà prévu de partir libre en fin de saison.
Les dirigeants marseillais l’ont suffisamment répété pendant le mercato, tout le monde était à vendre cet été. Aucune offre sérieuse ne pouvait être refusée, même si devant l’urgence de la situation, Bruno Genesio et Grégory Lorenzi ont réussi à faire annuler le départ qui semblait bien parti pour Igor Paixao. Dans les derniers jours du mercato, un autre transfert prenait forme avec celui d’Emerson à la Juventus.
Arrivé timidement à l’OM en septembre 2025 pour moins d’un million d’euros, Emerson a surpris beaucoup de monde. Consistant en Ligue des Champions, régulier pendant la saison, le Brésilien a été la bonne pioche de Pablo Longoria, et une preuve aussi qu’il n’y a pas toujours besoin de mettre des grosses sommes pour trouver des joueurs utiles au collectif. Fort de cette réussite, Emerson a envisagé un retour en Italie, du côté de la Juventus. Le club du Piémont l’a contacté, sans trouver d’accord pour le faire signer.

Emerson attend la fin de son contrat à l'OM

Mais ce lundi, TuttoJuve annonce que les dirigeants, dès la fin du mercato, sont revenus vers l’arrière gauche pour lui faire une meilleure offre afin de le faire venir en janvier. Cela pourrait permettre à l’OM de toucher une belle indemnité, le défenseur passé par Chelsea et l’AS Roma étant encore estimé 7 ME l’été dernier. Mais, le voilà dans sa dernière année, et son prix aurait certainement encore baissé.
La question ne se posera toutefois pas, Emerson a annoncé à la Juventus qu’il irait au bout de son contrat avec l’OM, et rejoindrait ensuite Santos, son club formateur et celui de sa ville natale. L’international italien arrivera alors sur ses 33 ans, et il a pris sa décision de vivre une dernière année en Europe avant de s’envoler pour le Brésil, de manière définitive. Marseille peut donc faire une croix sur un éventuel départ en janvier, pour un joueur appelé à beaucoup jouer sous Bruno Genesio étant donné le manque de concurrence en défense.
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4 frappes cadrés pour le PFC ca fait déjà plus d'un arrêt mec....Pis Que toi et tes potes lyonnais n'aient pas compris, ça moi je le comprends très bien venant de vous!!^^

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Openda n'etait nulle part.... TRANSPARENT TOTAL !!!

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Une blessure aux ligaments croisés n’est à souhaiter à aucun sportif ! Malgré tout, je trouvais étonnant les attentes pressées de tous les observateurs. Qu’avait montré ce joueur avant qu’il ne se blesse? Pas grand chose! Une sorte de rentre dedans irréfléchi qui systématiquement rentre sur son pied intérieur pour tenter une frappe. Incapable de s’appuyer sur son latéral en faisant un appel dans la profondeur et de toute façon trop faible sur son pied droit pour centrer en débordement. Malheureusement, depuis son retour, rien a changé évidemment. Finalement, je préfère voir un Boudache tenter des dribbles impossibles, au moins on se marre!

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