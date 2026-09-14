Ce joueur a pris sa décision, ça coûte 7 ME à l’OM

Ce n'est pas de sa faute s'il est nul et que des gens (le PSG) l'ont acheté une fortune et que par la suite, d'autres (la juve), l'ont acheté encore trop cher (bien que 40% du prix payé par le PSG)...
Himbert joue avec la reserve et se prends des branlees tout les week end ou presque....mais bon...
4 frappes cadrés pour le PFC ca fait déjà plus d'un arrêt mec....Pis Que toi et tes potes lyonnais n'aient pas compris, ça moi je le comprends très bien venant de vous!!^^
Openda n'etait nulle part.... TRANSPARENT TOTAL !!!
Une blessure aux ligaments croisés n’est à souhaiter à aucun sportif ! Malgré tout, je trouvais étonnant les attentes pressées de tous les observateurs. Qu’avait montré ce joueur avant qu’il ne se blesse? Pas grand chose! Une sorte de rentre dedans irréfléchi qui systématiquement rentre sur son pied intérieur pour tenter une frappe. Incapable de s’appuyer sur son latéral en faisant un appel dans la profondeur et de toute façon trop faible sur son pied droit pour centrer en débordement. Malheureusement, depuis son retour, rien a changé évidemment. Finalement, je préfère voir un Boudache tenter des dribbles impossibles, au moins on se marre!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|8
|7
|1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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