Ce joueur a pris sa décision, ça coûte 7 ME à l’OM

La Juventus est revenue à la charge pour Emerson. Mais l'OM ne fera pas de belle vente cet hiver, car le joueur a déjà prévu de partir libre en fin de saison.

Les dirigeants marseillais l’ont suffisamment répété pendant le mercato , tout le monde était à vendre cet été. Aucune offre sérieuse ne pouvait être refusée, même si devant l’urgence de la situation, Bruno Genesio et Grégory Lorenzi ont réussi à faire annuler le départ qui semblait bien parti pour Igor Paixao. Dans les derniers jours du mercato, un autre transfert prenait forme avec celui d’Emerson à la Juventus.

Arrivé timidement à l’OM en septembre 2025 pour moins d’un million d’euros, Emerson a surpris beaucoup de monde. Consistant en Ligue des Champions, régulier pendant la saison, le Brésilien a été la bonne pioche de Pablo Longoria, et une preuve aussi qu’il n’y a pas toujours besoin de mettre des grosses sommes pour trouver des joueurs utiles au collectif. Fort de cette réussite, Emerson a envisagé un retour en Italie, du côté de la Juventus. Le club du Piémont l’a contacté, sans trouver d’accord pour le faire signer.

Emerson attend la fin de son contrat à l'OM

Mais ce lundi, TuttoJuve annonce que les dirigeants, dès la fin du mercato, sont revenus vers l’arrière gauche pour lui faire une meilleure offre afin de le faire venir en janvier. Cela pourrait permettre à l’OM de toucher une belle indemnité, le défenseur passé par Chelsea et l’AS Roma étant encore estimé 7 ME l’été dernier. Mais, le voilà dans sa dernière année, et son prix aurait certainement encore baissé.

La question ne se posera toutefois pas, Emerson a annoncé à la Juventus qu’il irait au bout de son contrat avec l’OM, et rejoindrait ensuite Santos, son club formateur et celui de sa ville natale. L’international italien arrivera alors sur ses 33 ans, et il a pris sa décision de vivre une dernière année en Europe avant de s’envoler pour le Brésil, de manière définitive. Marseille peut donc faire une croix sur un éventuel départ en janvier, pour un joueur appelé à beaucoup jouer sous Bruno Genesio étant donné le manque de concurrence en défense.