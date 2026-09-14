Zéro interdiction, l’OL va envahir Bruxelles

Zéro interdiction, l’OL va envahir Bruxelles

OL14 sept. , 20:00
parGael Anger
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Pour le déplacement de prestige à Anderlecht, l'OL a fait le plein de son parcage visiteur et se rendra avec plus de 1000 supporters en Belgique mercredi prochain.
Les supporters lyonnais ont beaucoup voyagé la saison passée, de la Serbie à l’Espagne en passant par les Pays-Bas. Cette année, avec la République Tchèque et la Turquie, cela a commencé fort. C’est donc avec un grand plaisir que les Lyonnais se préparent à se rendre à Bruxelles pour y défier Anderlecht ce mercredi, dans un déplacement chez un pays voisin. D’autant plus qu’il accueille les supporters rhodaniens à bras ouverts. Cela commence à devenir suffisamment rare, mais les fans de l’OL n’ont pas de restriction pour leur venue au match contre Anderlecht. Cela change du match du week-end dernier face au Paris FC, où ils ont été dans un premier temps interdit, avant d’être trop tardivement autorisés pour s’organiser et se rendre à Paris.
Pour l’affiche de ce mercredi soir, ils sont un millier (1050 précisément) à être attendu dans la capitale belge, et cela devrait normalement bien se passer. Du moins entre les principaux groupes de supporters, puisque les ultras des deux camps sont considérés comme assez proches. Le 22 mars dernier, à l’occasion du match contre Monaco, les Lyon 1950 avaient même déployé un tifo en l’honneur d’un groupe de supporters d’Anderlecht, les Mauves Army, qui fêtaient leur 20e anniversaire (voir photo). Même s’il faut se méfier avec les supporters de l’OL, qui ont des différends entre eux ces derniers mois, et ne sont pas à l’abri d’un déplacement européen pour régler des problèmes internes.
En tout cas, le contingent lyonnais sera au grand complet pour cette affiche et le parcage de l’OL sera tout simplement plein, sachant que le stade d’Anderlecht a beau être légendaire, il ne peut contenir que 21.500 spectateurs pour les matchs européens.

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Derniers commentaires

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Le Qatar a acheté les deux Champions League. D'ailleurs... une troisième arrive. Tonton Nasser a fait le nécessaire. ^^

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Ben oui on l a vu face a l Espagne et l Angleterre, qyi avait raison ... Pas une grande CdM ? 6 buts, 2passe D, 5eme meilleur buteur de la competition, en jouant sur l aile et en etant au service de l "elu", quand est ce que tu arrêteras de raconter des conneries ? Le Ballon d Or etait tellement lourd qu il a remporte la LDC une deuxieme fois de suite quand d aitre se font sortir lamentablement en 1/4 !!!

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

"et que lui n'avait rien à se reprocher" c'est uniquement dans ton cerveau malade de troll ! Tu va bientot faire moins le malin toi :)

OL : Une équipe fatiguée, un joueur passe aux aveux

Envoi ton CV... peut être que tu remplaceras Paulo Fonseca ? Mdr

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Dembélé a juste fait comprendre que tout l'équipe devait faire des efforts et que lui n'avait rien à se reprocher. Juste ça ! ^^ Je te rappelle que Dembélé n'a pas fait une grande Coupe du Monde. Tout le monde a bien vu... que le Ballon d'Or était trop lourd pour lui.

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