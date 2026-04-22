PSG : Cinq joueurs ciblés pour corriger le problème numéro 1

On l'a encore vu contre Lyon, la défense parisienne est à la dérive lorsque les titulaires ne sont pas là. Pour le PSG et Luis Campos, ce sera la priorité numéro 1 au prochain mercato.

Le Paris Saint-Germain avait recruté Illya Zabarnyi l'été dernier en pensant faire du joueur ukrainien de Bournemouth le successeur de Marquinhos. Mais hélas pour le club de la capitale, ce choix n'a pas été payant, Zabarnyi n'étant pas à la hauteur des attentes comme on l'a encore vu dimanche soir contre l'Olympique Lyonnais. Autre remplaçant qui ne donne pas satisfaction à Luis Enrique, Lucas Hernandez, tandis que Lucas Beraldo n'est pas plus convaincant, même si le coach parisien tente de le repositionner. Nasser Al-Khelaïfi va donc devoir donner des moyens à Luis Campos pour que le Paris SG se renforce défensivement avec un ou plusieurs joueurs au prochain mercato. L'insider PSGInside Actus révèle les cinq pistes étudiées actuellement par les champions d'Europe.

Cinq joueurs déjà ciblés par le PSG

Karim 𝐊𝐨𝐮𝐥𝐢𝐛𝐚𝐥𝐲 (Werder Brême), 𝐉𝐨𝐞𝐥 𝐎𝐫𝐝𝐨́𝐧̃𝐞𝐳 (Club Bruges), 𝐍𝐚𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐍𝐠𝐨𝐲 (Lille), Ladislav 𝐊𝐫𝐞𝐣𝐜̌𝐢́ (Wolverhampton) et Luka 𝐕𝐮𝐬̌𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜́ (Hambourg) ». Cependant, l'insider précise que le Paris Saint-Germain aura fort à faire car ce n'est pas le seul club à vouloir se renforcer dans le secteur défensif. « Le PSG n’avance pas seul. Koulibaly est très convoité en Premier League et en Liga. Ordóñez attire déjà l’attention de plusieurs clubs anglais prêts à accélérer.Les profils jeunes sont globalement surveillés par toute l’Europe. Le marché des défenseurs centraux s’annonce tendu, rapide et stratégique. Une chose est sûre : le PSG prépare un mercato défensif ambitieux, structuré… et explosif », précise le compte spécialisé sur X (anciennement Twitter au moment où Les cinq joueurs étudiés de près par Luis Campos sont : «𝐊𝐨𝐮𝐥𝐢𝐛𝐚𝐥𝐲 (Werder Brême), 𝐉𝐨𝐞𝐥 𝐎𝐫𝐝𝐨́𝐧̃𝐞𝐳 (Club Bruges), 𝐍𝐚𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐍𝐠𝐨𝐲 (Lille),𝐊𝐫𝐞𝐣𝐜̌𝐢́ (Wolverhampton) et𝐕𝐮𝐬̌𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜́ (Hambourg) ». Cependant, l'insider précise que le Paris Saint-Germain aura fort à faire car ce n'est pas le seul club à vouloir se renforcer dans le secteur défensif. «», précise le compte spécialisé sur X (anciennement Twitter au moment où l'avenir de Marquinhos est certain