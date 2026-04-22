Le PSG va se renforcer en défense
Nasser Al-Khelaifi - Luis Enrique - PSG

PSG : Cinq joueurs ciblés pour corriger le problème numéro 1

PSG22 avr. , 12:00
parClaude Dautel
1
On l'a encore vu contre Lyon, la défense parisienne est à la dérive lorsque les titulaires ne sont pas là. Pour le PSG et Luis Campos, ce sera la priorité numéro 1 au prochain mercato.
Le Paris Saint-Germain avait recruté Illya Zabarnyi l'été dernier en pensant faire du joueur ukrainien de Bournemouth le successeur de Marquinhos. Mais hélas pour le club de la capitale, ce choix n'a pas été payant, Zabarnyi n'étant pas à la hauteur des attentes comme on l'a encore vu dimanche soir contre l'Olympique Lyonnais. Autre remplaçant qui ne donne pas satisfaction à Luis Enrique, Lucas Hernandez, tandis que Lucas Beraldo n'est pas plus convaincant, même si le coach parisien tente de le repositionner. Nasser Al-Khelaïfi va donc devoir donner des moyens à Luis Campos pour que le Paris SG se renforce défensivement avec un ou plusieurs joueurs au prochain mercato. L'insider PSGInside Actus révèle les cinq pistes étudiées actuellement par les champions d'Europe.

Cinq joueurs déjà ciblés par le PSG

Les cinq joueurs étudiés de près par Luis Campos sont : « Karim 𝐊𝐨𝐮𝐥𝐢𝐛𝐚𝐥𝐲 (Werder Brême), 𝐉𝐨𝐞𝐥 𝐎𝐫𝐝𝐨́𝐧̃𝐞𝐳 (Club Bruges), 𝐍𝐚𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐍𝐠𝐨𝐲 (Lille), Ladislav 𝐊𝐫𝐞𝐣𝐜̌𝐢́ (Wolverhampton) et Luka 𝐕𝐮𝐬̌𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜́ (Hambourg) ». Cependant, l'insider précise que le Paris Saint-Germain aura fort à faire car ce n'est pas le seul club à vouloir se renforcer dans le secteur défensif. « Le PSG n’avance pas seul. Koulibaly est très convoité en Premier League et en Liga. Ordóñez attire déjà l’attention de plusieurs clubs anglais prêts à accélérer.Les profils jeunes sont globalement surveillés par toute l’Europe. Le marché des défenseurs centraux s’annonce tendu, rapide et stratégique. Une chose est sûre : le PSG prépare un mercato défensif ambitieux, structuré… et explosif », précise le compte spécialisé sur X (anciennement Twitter au moment où l'avenir de Marquinhos est certain.
En dehors du dossier Barcola, qui est visiblement bouillant, et des prolongations en cours de négociation, surtout celle d'Ousmane Dembélé, la défense parisienne sera donc un véritable gros chantier au prochain mercato. Cela pourrait même s'étendre au poste de gardien de but, sauf si le PSG décide de relancer Lucas Chevalier, recruté en 2025, comme Zabarnyi, et qui comme le défenseur ukrainien, n'a pas donné satisfaction.
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Derniers commentaires

OM : Daniel Riolo balance sur le vestiaire

D'accord avec lui. Quand tu rentres sur le terrain c'est avec l'envie de gagner et de battre l'adversaire. Sinon, tu restes à la maison.

OL : Prison pour le supporter qui avait frappé deux femmes

Lol pleure bien, vive ton maire de gauche , je le connaît pas mais je sais que les extreme droitard comme toi de ta ville doivent être dans le mal !!

OL : Prison pour le supporter qui avait frappé deux femmes

Toi tu viens de vérifier que le miroir réfléchit plus que toi. Et vu ton commentaire c'est le cas^^

OL : Endrick fait une confession boulversante

oui , oui ,nous avons tous remarqué l'erreur , elle est tellement énorme , ceci dit , en passant !

OL : Prison pour le supporter qui avait frappé deux femmes

Pas toutes Sergio... bien souvent cest huis clos ca dépend.. et oui en france pour accuser et condamner il faut des preuves... si le caractère raciste na pas ete reconnu cest donc qu'il n'y avait aucune preuve a ce sujet... après pas besoin d'avoir ete sur la lune pour comprendre le mobile de l'agression ,meme sans preuve ni aveu....juste du bon sens que visiblement tu n'as pas et aura jamais

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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