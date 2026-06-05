Nasser Al-Khelaifi n'a aucune crainte
Le PSG sera sans pitié avec Madrid

La France marche avec le PSG, le peuple a tranché

PSG05 juin , 21:30
parQuentin Mallet
12
Vainqueur de sa deuxième Ligue des champions consécutive, le Paris Saint-Germain a fait rêver des millions de Français. Une étude statistique prouve que l'engouement est allé bien au-delà de l'Ile-de-France.
Face à Arsenal le samedi 30 mai dernier, le PSG a remporté sa deuxième Ligue des champions consécutive au bout d'un match irrespirable. Une victoire particulièrement savoureuse pour Nasser al-Khelaïfi, qui a déclaré dans la foulée que le Paris Saint-Germain était « le club de toute la France, pas seulement de Paris ».
Une sortie qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, notamment chez certains supporters d'autres clubs français qui ont du mal à accepter que cette victoire ait provoqué un tel engouement partout dans l'Hexagone. Pour mieux comprendre ce phénomène, Ouest-France et l'institut CSA ont publié une étude qui met en lumière des chiffres particulièrement révélateurs.

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Le PSG a mis la France d'accord

L'institut CSA a réalisé plusieurs sondages auprès de 1 511 personnes de plus de 15 ans entre le 31 mai et le 1er juin. Selon les résultats, on apprend que la victoire finale du PSG a apporté de la satisfaction à 65% des Français (et à 81% des fans de football), de la joie à 61% d'entre eux et de la fierté à 55% des sondés. Des résultats qui en disent long sur l'adhésion d'une partie de la population au PSG au moment de la finale face à Arsenal. Par ailleurs, 77% des sondés espéraient que le club de la capitale batte son adversaire londonien à Budapest.
Ces chiffres diffèrent logiquement selon les régions sondées, surtout lorsqu'on se dirige vers le sud ou la Bretagne. Il est quand même à noter que 64% des habitants de Paca et de la Bretagne étaient derrière le PSG lors de la finale de la Ligue des champions. Une donnée surprenante qui en dit beaucoup sur l'image que s'est créé le club depuis l'arrivée de Luis Enrique, puisque 67% des sondés sont d'accord pour dire que les Rouge et Bleu rendent fiers tous les Français.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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