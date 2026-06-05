La France marche avec le PSG, le peuple a tranché

Vainqueur de sa deuxième Ligue des champions consécutive, le Paris Saint-Germain a fait rêver des millions de Français. Une étude statistique prouve que l'engouement est allé bien au-delà de l'Ile-de-France.

le club de toute la France, pas seulement de Paris ». Face à Arsenal le samedi 30 mai dernier, le PSG a remporté sa deuxième Ligue des champions consécutive au bout d'un match irrespirable. Une victoire particulièrement savoureuse pour Nasser al-Khelaïfi, qui a déclaré dans la foulée que le Paris Saint-Germain était «».

Une sortie qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, notamment chez certains supporters d'autres clubs français qui ont du mal à accepter que cette victoire ait provoqué un tel engouement partout dans l'Hexagone. Pour mieux comprendre ce phénomène, Ouest-France et l'institut CSA ont publié une étude qui met en lumière des chiffres particulièrement révélateurs.

Le PSG a mis la France d'accord

L'institut CSA a réalisé plusieurs sondages auprès de 1 511 personnes de plus de 15 ans entre le 31 mai et le 1er juin. Selon les résultats, on apprend que la victoire finale du PSG a apporté de la satisfaction à 65% des Français (et à 81% des fans de football), de la joie à 61% d'entre eux et de la fierté à 55% des sondés. Des résultats qui en disent long sur l'adhésion d'une partie de la population au PSG au moment de la finale face à Arsenal. Par ailleurs, 77% des sondés espéraient que le club de la capitale batte son adversaire londonien à Budapest.

Ces chiffres diffèrent logiquement selon les régions sondées, surtout lorsqu'on se dirige vers le sud ou la Bretagne. Il est quand même à noter que 64% des habitants de Paca et de la Bretagne étaient derrière le PSG lors de la finale de la Ligue des champions. Une donnée surprenante qui en dit beaucoup sur l'image que s'est créé le club depuis l'arrivée de Luis Enrique, puisque 67% des sondés sont d'accord pour dire que les Rouge et Bleu rendent fiers tous les Français.