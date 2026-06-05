EdF : Cherki régale, Deschamps lui claque la porte au nez

Buteur contre la Côte d’Ivoire (1-2) jeudi en amical, Rayan Cherki n’a sans doute pas marqué suffisamment de points pour chambouler la hiérarchie. Le milieu offensif de l’équipe de France semble condamné à accepter un rôle de remplaçant durant le Mondial 2026.

Fidèle à lui-même, Rayan Cherki s’est fait plaisir contre la Côte d’Ivoire. Le milieu offensif de l’équipe de France a régalé avec des gestes dont il a le secret, à l’image de son but inscrit en deuxième période. Certains diront que le Citizen n’a pas réussi tout ce qu’il a entrepris. Mais l’ancien Lyonnais a incontestablement marqué des points. Beaucoup aimeraient maintenant le voir s’installer dans le onze de Didier Deschamps . Une hypothèse peu probable à l’approche du Mondial 2026.

Le sélectionneur des Bleus a probablement son équipe en tête avec un secteur offensif notamment animé par Michael Olise en meneur de jeu. Avec le retour des Parisiens, à commencer par Ousmane Dembélé, Rayan Cherki devrait retrouver sa place sur le banc. Ce que semblait confirmer Didier Deschamps après avoir complimenté la prestation du Mancunien à la Beaujoire. « Il y a d’autres joueurs qui vont venir pour amener encore d’autres solutions, rappelait le Bayonnais au micro de TF1. Il ne faut pas qu’il y ait de la frustration, ils ne pourront pas tous débuter. Pour ceux qui entreront, il faudra aussi faire la différence. »

Dans l’esprit du sélectionneur, que l’on imagine moins convaincu par son travail défensif, c’est sûrement dans ce rôle de « supersub » que Rayan Cherki évoluera principalement pendant la Coupe du monde. La bonne nouvelle pour le talent ambidextre, c’est que sa performance devrait faire de lui l’une des principales alternatives du technicien, surtout si l’équipe de France tarde à trouver la faille dans des blocs bas comme celui des Eléphants jeudi.