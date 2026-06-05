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Didier Deschamps

EdF : Cherki régale, Deschamps lui claque la porte au nez

Equipe de France05 juin , 23:00
parEric Bethsy
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Buteur contre la Côte d’Ivoire (1-2) jeudi en amical, Rayan Cherki n’a sans doute pas marqué suffisamment de points pour chambouler la hiérarchie. Le milieu offensif de l’équipe de France semble condamné à accepter un rôle de remplaçant durant le Mondial 2026.
Fidèle à lui-même, Rayan Cherki s’est fait plaisir contre la Côte d’Ivoire. Le milieu offensif de l’équipe de France a régalé avec des gestes dont il a le secret, à l’image de son but inscrit en deuxième période. Certains diront que le Citizen n’a pas réussi tout ce qu’il a entrepris. Mais l’ancien Lyonnais a incontestablement marqué des points. Beaucoup aimeraient maintenant le voir s’installer dans le onze de Didier Deschamps. Une hypothèse peu probable à l’approche du Mondial 2026.
Le sélectionneur des Bleus a probablement son équipe en tête avec un secteur offensif notamment animé par Michael Olise en meneur de jeu. Avec le retour des Parisiens, à commencer par Ousmane Dembélé, Rayan Cherki devrait retrouver sa place sur le banc. Ce que semblait confirmer Didier Deschamps après avoir complimenté la prestation du Mancunien à la Beaujoire. « Il y a d’autres joueurs qui vont venir pour amener encore d’autres solutions, rappelait le Bayonnais au micro de TF1. Il ne faut pas qu’il y ait de la frustration, ils ne pourront pas tous débuter. Pour ceux qui entreront, il faudra aussi faire la différence. »

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Dans l’esprit du sélectionneur, que l’on imagine moins convaincu par son travail défensif, c’est sûrement dans ce rôle de « supersub » que Rayan Cherki évoluera principalement pendant la Coupe du monde. La bonne nouvelle pour le talent ambidextre, c’est que sa performance devrait faire de lui l’une des principales alternatives du technicien, surtout si l’équipe de France tarde à trouver la faille dans des blocs bas comme celui des Eléphants jeudi.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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