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UEFA : L'excuse de l'OM pour ne pas se faire virer de l'Europa League

OM06 juin , 8:00
parGuillaume Conte
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L’OM a sorti sa meilleure excuse face à l’UEFA afin d'éviter de se faire exclure des compétitions européennes. La gestion financière n'a pas été si mauvaise, c'est la crise des droits TV qui a causé la perte du club marseillais.
C’est mercredi prochain que l’UEFA prononcera son verdict au sujet de la situation de l’Olympique de Marseille. Pour ses manquements dans le respect du fair-play financier, le club provençal s’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion. Une décision extrêmement rare pour l’instance européenne, qui a plutôt l’habitude de donner des amendes, de limiter le nombre de joueurs inscrits ou d’inciter vivement les clubs à arriver à l’équilibre. Le problème, c’est que l’OM a déjà été menacé en 2022, et avait signé un accord de règlement pour se rapprocher de l’équilibre.

L'OM n'y peut rien, les droits TV ont tout plombé

Cet accord n’a pas du tout été respecté, Pablo Longoria faisant flamber la carte bleue de Frank McCourt pour des achats spectaculaires, une masse salariale galopante et des dépenses en nette hausse. Et dans le même temps, malgré une billetterie et un merchandising correct, les recettes ont nettement baissé. Et c’est sur ce point que l’OM entend bien sortir son argument massue pour convaincre l’UEFA du caractère exceptionnel de ce déficit.
En effet, selon L’Equipe, les dirigeants marseillais ont insisté auprès de l’UEFA pour faire comprendre que la baisse drastique des droits télévisuels n’était pas envisageable en 2021 quand l’instance européenne avait commencé à mettre l’OM sous enquête. C’est surtout cela qui a causé le déficit économique du club, ont assuré les représentants provençaux devant la chambre de l’UEFA spécialisée sur le fair-play financier. Un argument certes réel, mais qui va avoir du mal à expliquer à lui tout seul tous les problèmes financiers de l’OM.
« Si les experts financiers de l'UEFA restent inflexibles ou pas assez convaincus par ses arguments, le club marseillais risque des sanctions sévères qui peuvent aller jusqu'à une exclusion de la Ligue Europa la saison prochaine », conclue ainsi L’Equipe, pour qui le risque d’exclusion d’une Coupe d’Europe reste quand même faible. Surtout que, grâce à McCourt, l’OM continue de payer les salaires et les transferts, ce qui n’en fait pas un club qui plombe le football européen à l’heure actuelle.
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Derniers commentaires

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Passion, absolument, mais Marseille n'a pas le monopole de la connaissance.

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Mdr les gars ils sont juste en train de bronzer... Si tu souffres du soleil, tu te mets à l'ombre.

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Pauvre cloche, je suis supporter Lyonnais. Pose-toi la question pourquoi les enfants marseillais achètent des maillots parisiens.

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La vérité éclatera le jour où L'OM sera racheté par les Saoudiens ! C'est prévu ! 😂😂

EdF : Le cas Zaïre-Emery commence à agacer

Franchement, nos arrières latéraux titulaires font pas rêver....WZE a droite tous les jours !!

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