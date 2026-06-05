Le plan génial de la France pour être championne du monde

La France a été battue par la Côte d’Ivoire, et Didier Deschamps n'a pas pleuré. Surtout quand il apprendra que les Bleus ont bien fait de perdre leur statut de numéro 1 mondial avec ce revers à Nantes.

Une équipe de France difficile à reconnaitre entre la première et la deuxième période s’est inclinée face à la Cote d’Ivoire, ce jeudi à Nantes. Une défaite 2-1 qui n’est pas si anecdotique, puisque cela montre aussi que les remplaçants, qui ont eu un gros temps de jeu, n’ont pas toujours répondu aux attentes. Néanmoins, il reste beaucoup de choses à régler en 10 jours, avant le premier match contre le Sénégal.

Mais il y a toutefois une certitude après cette défaite. Les Bleus, qui avaient coiffé au poteau l’Argentine pour prendre la première place du classement FIFA, ont perdu ce fauteuil de leader avec ce résultat. Ils occupent désormais la troisième place, derrière les champions du monde et l’Espagne. Tout ça se déroule bien sur dans un mouchoir de poche, mais cette nouvelle ne bouleversera pas Didier Deschamps pour autant. Bien au contraire.

Le Brésil maudit quand il est numéro 1

Tout le monde sait qu’il n’y a que la compétition et la gagne qui motive le sélectionneur national. Et pour ce Mondial, les Bleus l’aborderont donc avec cette troisième place au classement FIFA. C’est le moment de rappeler que jamais une équipe classée première de ce classement n’a réussi à confirmer en remportant la Coupe du monde dans la foulée.

Le Brésil, qui a souvent occupé cette place, notamment avant les Coupes du monde 1998, 2006, 2010 et 2022, n’a pas réussi à aller au bout, remportant finalement l’édition 2002 où la France était numéro 1. Et quand les Bleus se sont imposés en 2018 en Russie, c’était l’Allemagne qui était alors considérée comme la meilleure nation au monde. Une preuve que la régularité sur quatre ans est une chose, et la performance sur un tournoi mondial de fin de saison en est une autre.