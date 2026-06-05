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Le plan génial de la France pour être championne du monde

Equipe de France05 juin , 20:00
parGuillaume Conte
3
La France a été battue par la Côte d’Ivoire, et Didier Deschamps n'a pas pleuré. Surtout quand il apprendra que les Bleus ont bien fait de perdre leur statut de numéro 1 mondial avec ce revers à Nantes.
Une équipe de France difficile à reconnaitre entre la première et la deuxième période s’est inclinée face à la Cote d’Ivoire, ce jeudi à Nantes. Une défaite 2-1 qui n’est pas si anecdotique, puisque cela montre aussi que les remplaçants, qui ont eu un gros temps de jeu, n’ont pas toujours répondu aux attentes. Néanmoins, il reste beaucoup de choses à régler en 10 jours, avant le premier match contre le Sénégal.
Mais il y a toutefois une certitude après cette défaite. Les Bleus, qui avaient coiffé au poteau l’Argentine pour prendre la première place du classement FIFA, ont perdu ce fauteuil de leader avec ce résultat. Ils occupent désormais la troisième place, derrière les champions du monde et l’Espagne. Tout ça se déroule bien sur dans un mouchoir de poche, mais cette nouvelle ne bouleversera pas Didier Deschamps pour autant. Bien au contraire.

Le Brésil maudit quand il est numéro 1

Tout le monde sait qu’il n’y a que la compétition et la gagne qui motive le sélectionneur national. Et pour ce Mondial, les Bleus l’aborderont donc avec cette troisième place au classement FIFA. C’est le moment de rappeler que jamais une équipe classée première de ce classement n’a réussi à confirmer en remportant la Coupe du monde dans la foulée.
Le Brésil, qui a souvent occupé cette place, notamment avant les Coupes du monde 1998, 2006, 2010 et 2022, n’a pas réussi à aller au bout, remportant finalement l’édition 2002 où la France était numéro 1. Et quand les Bleus se sont imposés en 2018 en Russie, c’était l’Allemagne qui était alors considérée comme la meilleure nation au monde. Une preuve que la régularité sur quatre ans est une chose, et la performance sur un tournoi mondial de fin de saison en est une autre.
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t es tellement un connaisseur que jusqu en fevirer l annee derniere tu chiais sur LH. et crachais sur Dembele. et maintenant en bonne girouette que tu es, tu leur suce le chibre. 🫵😂🤣

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allezles mongols parisiens et lyonnais. on continue vos reponses a 2 balles haha. vous faites tellement pité. 😂 🫵🫵

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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