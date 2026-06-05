OM : Beye en finale avec Still pour son futur club

L'OM va se séparer de Habib Beye sous peu, le temps de finaliser l'arrivée de Bruno Genesio. L'entraineur franco-sénégalais cherche déjà un nouveau point de chute pour cet été.

Entraineur considéré comme jeune mais fin connaisseur des arcanes du football français avec son passé de joueur et de consultant, Habib Beye a bien compris que son avenir n’est plus à l’Olympique de Marseille . Seulement quatre mois après son arrivée, il va faire ses valises alors que Stéphane Richard se prépare à nommer Bruno Genesio à sa place. L’intermède aura certainement été beaucoup plus court que ne l’espérait l’ancien coach de Rennes et du Red Star, qui se voyait bien durer pour connaitre au moins une saison pleine avec l’OM.

Ce ne sera donc pas le cas et, même si son limogeage n’est pas encore officiel, ses représentants travaillent déjà à un rebond rapide. Selon But FC, Habib Beye est dans les petits papiers du Paris FC , qui commence à se lasser de ne voir aucune amélioration dans les discussions avec Antoine Kombouaré. L’idée de départ était de prolonger le Kanak au poste d’entraineur, mais cela n’avance pas beaucoup et le club racheté par la famille Arnault ne veut pas se retrouver le bec dans l’eau.

Habib Beye, le profil parfait pour le Paris FC ?

Ainsi, plusieurs entraineurs ont été contactés pour un poste qui fait forcément saliver du monde avec un club qui a envie de grandir et de s’installer en Ligue 1 , et pourquoi pas truster la première partie de tableau. Will Still est en discussions avec les pensionnaires de Jean-Bouin, tout comme Habib Beye donc. Son profil d’entraîneur jeune et déjà revanchard intéresse le Paris FC, persuadé qu’il peut trouver une figure capable de guider les Parisiens sur le long terme.

Une réponse est attendue dans les prochains jours, tant le Paris FC veut pouvoir travailler sur son futur effectif en collaboration avec son entraineur. Si la prolongation d’Antoine Kombouaré est toujours possible, Habib Beye se place pour rester en Ligue 1 la saison prochaine, même si l’OM ne l’a pas encore libéré de son contrat à l’heure actuelle.