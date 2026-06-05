Le PSG perd sa pépite à cause de Luis Enrique

Considéré comme l’un des plus grands talents en interne, Pierre Moungueungue pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. L’attaquant parisien a l’embarras du choix pour la suite de sa carrière et n’exclut pas un départ en raison des doutes de Luis Enrique.

Pour le Paris Saint-Germain aussi, conserver ses meilleurs jeunes peut s’avérer difficile. Le club francilien base notamment son projet sur la jeunesse. Il n’empêche que certains titis s’interrogent sur leur avenir dans la capitale. C’est notamment le cas de Pierre Monguengue qui ne manque pas d’offres cet été. L’attaquant des U19 parisiens, considéré comme un des meilleurs jeunes du centre de formation, fait surtout l’objet d’un pressing du côté de Strasbourg.

Le Racing a transmis deux offres au jeune talent en fin de contrat et les discussions se poursuivent pour parvenir à un accord, nous apprend RMC. Pendant ce temps-là, Newcastle s’est également manifesté et d’autres écuries sont apparues. Autant dire que Pierre Moungueungue a l’embarras du choix. Mais pour le moment, l’international U19 français n’a encore rien décidé. Le meilleur buteur des U19 du Paris Saint-Germain, auteur de 7 buts en autant de matchs de Coupe Gambardella cette saison, prend son temps pour étudier ses différentes options.

Le journaliste Fabrice Hawkins ajoute que l’avant-centre de 18 ans pourrait prendre sa décision dans les prochains jours. Un timing qui risque de coûter cher au Paris Saint-Germain. Le double champion d’Europe veut évidemment conserver sa pépite. Mais avant de lancer une véritable offensive, la direction sportive aimerait connaître l’avis définitif de Luis Enrique. A quelques semaines de la fin de son contrat, « la position exacte du staff de l’équipe première peine à se faire connaître », écrivent nos confrères, pas certains que Pierre Moungueugue ait obtenu les faveurs du coach espagnol après sa seule et unique apparition en pro, c’était face à Lorient (2-2) le 2 mai.