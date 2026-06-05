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EdF : Le cas Zaïre-Emery commence à agacer

Equipe de France05 juin , 21:00
parEric Bethsy
6
Etincelant avec le Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery a prouvé qu’il représentait plus qu’une simple solution de dépannage au poste de latéral droit. Mais pour le moment, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps refuse de l’utiliser en défense. Un choix de plus en plus contesté.
Didier Deschamps ne change pas d’avis si facilement. Sûr de lui, le sélectionneur de l’équipe de France n’est pas du genre à se laisser influencer, pas même par Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a fait de l’ailier Ousmane Dembélé l’un des tout meilleurs avants-centres au monde. Mais pas question pour le Bayonnais de le replacer en pointe chez les Bleus. Une situation comparable à celle de Warren Zaïre-Emery.

Koundé en difficulté

Amené à compenser les absences d’Achraf Hakimi cette saison, le milieu de terrain a fait mieux que dépanner au poste de latéral droit. Le titi parisien a donné entière satisfaction sur le côté de la défense. Le voilà maintenant plébiscité dans cette position en sélection. Et pour cause, les spécialistes du poste ne sont pas vraiment convaincants cette saison. On pense surtout à Jules Koundé qui sort d’une saison compliquée avec le FC Barcelone. En méforme, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a même lutté pour conserver sa place dans le onze d’Hansi Flick en fin de saison. Ce n’est pas un hasard si la presse catalane annonce son possible départ cet été.
Dans ce contexte, beaucoup d’observateurs comme Jean-Michel Larqué se demandent pourquoi Didier Deeschamps ne tente pas l’option Warren Zaïre-Emery en tant qu’arrière-droit. « J'aimerais voir Warren Zaïre-Emery latéral droit, a réclamé le consultant de RMC. Je pense qu'il est temps d'apporter du sang neuf et de l'oxygène dans cette équipe. (…) Tu as le droit de tenter le coup quand même, non ? Ce n'est pas interdit. » Si le sélectionneur ne tente rien face à l’Irlande du Nord lundi, lors du dernier match amical, cette option sera sans doute à oublier pour le Mondial 2026.
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Franchement, nos arrières latéraux titulaires font pas rêver....WZE a droite tous les jours !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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