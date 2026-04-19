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Marquinhos

PSG : Marquinhos autorisé à quitter Paris

PSG19 avr. , 8:20
parMehdi Lunay
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Encore candidat au sacre en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain confirme que le travail a été bien fait au mercato. Autant dire qu'il ne faudra pas modifier beaucoup d'éléments l'été prochain. Seul Marquinhos est réellement menacé.
Luis Campos et Luis Enrique réhabilités au Paris Saint-Germain. Encore récemment, les deux hommes essuyaient des critiques pour leur gestion du mercato estival 2025. Le PSG n'avait pas beaucoup recruté, misant à fond sur l'ossature championne d'Europe en titre. La fatigue accumulée au cours des derniers mois a fait craindre le pire tout d'abord. Finalement, le pari semble gagnant pour les Parisiens qualifiés en demi-finale de la Ligue des champions. Paris est favori pour conserver sa couronne européenne à Budapest et selon L'Equipe, cela permet à Luis Campos de préparer sereinement la prochaine saison.

Marquinhos, seul cadre autorisé à partir

Luis Enrique a su intégrer parfaitement les jeunes talents maison comme Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye ou Quentin Ndjantou. Dans ces conditions, difficile d'imaginer cet équilibre être bousculé l'été prochain. Le journal L'Equipe confirme que le PSG ne fera pas la « révolution » dans son effectif au mercato. C'est valable dans le sens des arrivées comme des départs. Il y a une volonté de conserver les cadres expérimentés et notamment Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz notamment. « Le club se dit confiant » sur une future prolongation du Ballon d'Or 2025, précise le quotidien sportif alors que des rumeurs évoquaient une tension grandissante dans le dossier Dembélé, lequel serait gourmand sur le plan salarial.
Seul un joueur cadre est susceptible de s'en aller, Marquinhos. Sous contrat jusqu'en 2028, le défenseur brésilien bénéficie d'un bon de sortie pour services rendus. Présent à Paris depuis 2013, il est maître de son destin. Soit il continue l'aventure, soit il part pour un autre projet séduisant. Agé de 31 ans, Marquinhos se plaît énormément dans la capitale française mais il réfléchira longuement à toutes les options. L'année dernière, il avait décidé de rester au club juste avant la finale de Munich. Au vu de sa grande prestation à Liverpool mardi soir, le PSG signe déjà pour que le scénario se répète. Car on voit mal le Paris Saint-Germain se séparer de celui qui avait rejoindre le Paris SG version Qatari il y a déjà treize ans, et qui a survécu à l'ensemble des séismes vécus à Paris.
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Moi je l'adore ma vie c'est bien là l'essentiel Le supporterisme décérébré marseillais rend con..... il suffit de te lire pour s'en rendre compte Après, vu les humiliations à répétition que vous prenez dans la tronche depuis des années, votre fierté nauséabonde en prend un sacré coup ..... surtout quand on a que le foot pour masquer votre gros complexe d'infériorité ! Les pucelles marseillaises qui viennent chialer au micro de rmc le prouvent.... longue vie aux nuits du cazarre enchaîné 😂😂

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Mbaye, Zaïre, Mayulu, Ndjantou, regarde le temps de jeu de ces mecs notamment sur la premiere partie de saison notamment. Regarde aussi le choix stratégique de la stabilité. Parle foot, arrête avec ton budget, 9 des 10 équipes qui vous ont battu en L1 ont un budget inférieur.

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Relis tes anciens post ça te donnera, peut-être, une petite idée

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C est toukours un plaisir d assister au spectacle de l OM circus. Pendant 6 mois quand tu les écoute, ils sont champions de france (et d'europe) et les 3 derniers ils font un cique de malade.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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