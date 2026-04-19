PSG : Marquinhos autorisé à quitter Paris

Encore candidat au sacre en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain confirme que le travail a été bien fait au mercato. Autant dire qu'il ne faudra pas modifier beaucoup d'éléments l'été prochain. Seul Marquinhos est réellement menacé.

L'Equipe, cela permet à Luis Campos de préparer sereinement la prochaine saison. Luis Campos et Luis Enrique réhabilités au Paris Saint-Germain . Encore récemment, les deux hommes essuyaient des critiques pour leur gestion du mercato estival 2025. Le PSG n'avait pas beaucoup recruté, misant à fond sur l'ossature championne d'Europe en titre. La fatigue accumulée au cours des derniers mois a fait craindre le pire tout d'abord. Finalement, le pari semble gagnant pour les Parisiens qualifiés en demi-finale de la Ligue des champions. Paris est favori pour conserver sa couronne européenne à Budapest et selon, cela permet à Luis Campos de préparer sereinement la prochaine saison.

Marquinhos, seul cadre autorisé à partir

L'Equipe confirme que le PSG ne fera pas la « révolution » dans son effectif au mercato. C'est valable dans le sens des arrivées comme des départs. Il y a une volonté de conserver les cadres expérimentés et notamment Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz notamment. « Le club se dit confiant » sur une future prolongation du Ballon d'Or 2025, précise le quotidien sportif alors que Luis Enrique a su intégrer parfaitement les jeunes talents maison comme Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye ou Quentin Ndjantou. Dans ces conditions, difficile d'imaginer cet équilibre être bousculé l'été prochain. Le journalconfirme que le PSG ne fera pas la «» dans son effectif au mercato. C'est valable dans le sens des arrivées comme des départs. Il y a une volonté de conserver les cadres expérimentés et notamment Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz notamment. «» sur une future prolongation du Ballon d'Or 2025, précise le quotidien sportif alors que des rumeurs évoquaient une tension grandissante dans le dossier Dembélé , lequel serait gourmand sur le plan salarial.

Seul un joueur cadre est susceptible de s'en aller, Marquinhos. Sous contrat jusqu'en 2028, le défenseur brésilien bénéficie d'un bon de sortie pour services rendus. Présent à Paris depuis 2013, il est maître de son destin. Soit il continue l'aventure, soit il part pour un autre projet séduisant. Agé de 31 ans, Marquinhos se plaît énormément dans la capitale française mais il réfléchira longuement à toutes les options. L'année dernière, il avait décidé de rester au club juste avant la finale de Munich. Au vu de sa grande prestation à Liverpool mardi soir, le PSG signe déjà pour que le scénario se répète. Car on voit mal le Paris Saint-Germain se séparer de celui qui avait rejoindre le Paris SG version Qatari il y a déjà treize ans, et qui a survécu à l'ensemble des séismes vécus à Paris.