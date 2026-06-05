Lennart Karl

L’Allemagne annonce une catastrophe avant le Mondial

Mondial 202605 juin , 20:33
parEric Bethsy
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L’Allemagne redoute un gros coup dur. Ce vendredi, le jeune Lennart Karl (18 ans) s’est blessé à l’entraînement. On ignore la nature de sa blessure mais l’état du milieu offensif du Bayern Munich inquiète son sélectionneur Julian Nagelsmann. « Cela n'a pas l'air bon, a réagi le coach allemand en conférence de presse. Il a été à l'hôpital et il va passer des examens. Nous devons attendre le diagnostic et nous verrons s'il peut jouer le Mondial ou si l'on doit appeler un remplaçant. » En cas de forfait du prodige bavarois, l’Allemagne pourra convoquer un renfort jusqu’à la veille de son premier match du Mondial contre Curaçao le 14 juin.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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