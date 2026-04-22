PSG : Barcola peut partir, Paris tient son remplaçant

Le torchon brûle entre le PSG et l'entourage de Bradley Barcola. Le jeune ailier tarde à prolonger son contrat et ses agents s'intéressent déjà à des clubs étrangers. Les dirigeants parisiens ne sont toutefois pas démunis en cas de départ de l'ancien lyonnais.

La sortie est proche pour Bradley Barcola au Paris Saint-Germain . Le jeune ailier n'a toujours pas prolongé alors qu'il lui restera deux années de contrat l'été prochain. Surtout, ses agents réfléchissent déjà à son transfert au mercato . Des contacts ont débuté avec Barcelone mais l'Angleterre a pris le dessus dans le dossier. Liverpool et Manchester United sont des candidats sérieux pour acquérir l'ancien joueur de l'OL. Des discussions qui irritent un peu la direction parisienne. Mais, cette dernière a un joueur sous le coude pour compenser tout départ.

Yan Diomandé, successeur de Barcola ?

La cible numéro 1 du PSG s'appelle Yan Diomandé comme le confirme l'insider JS Transfer Time sur le réseau social X. Le jeune ailier ivoirien de 19 ans a explosé en Bundesliga cette saison. Avec le RB Leipzig, il en est à 13 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Il a aussi réalisé une CAN solide avec la Côte d'Ivoire l'hiver dernier. Néanmoins, la concurrence pour l'Ivoirien reste très fournie en Europe.

Manchester United et Liverpool se positionnent aussi pour Diomandé. Les Reds veulent même l'acheter en plus de Barcola. Point positif pour le PSG, Leipzig demande une somme colossale pour sa pépite : 100 millions d'euros. Un tarif qui a récemment écarté le FC Barcelone du dossier. Paris fait partie des rares clubs pouvant payer une telle indemnité au mercato. Ce sera d'autant plus le cas si Bradley Barcola est très bien vendu dans le même temps. La séparation avec l'ancien lyonnais sera facilement digérée si le PSG atteint la barre des 80 millions d'euros qu'il réclame pour le Français.