ICONSPORT_364694_0354
Bradley Barcola

PSG : Barcola peut partir, Paris tient son remplaçant

PSG22 avr. , 8:40
parMehdi Lunay
1
Le torchon brûle entre le PSG et l'entourage de Bradley Barcola. Le jeune ailier tarde à prolonger son contrat et ses agents s'intéressent déjà à des clubs étrangers. Les dirigeants parisiens ne sont toutefois pas démunis en cas de départ de l'ancien lyonnais.
La sortie est proche pour Bradley Barcola au Paris Saint-Germain. Le jeune ailier n'a toujours pas prolongé alors qu'il lui restera deux années de contrat l'été prochain. Surtout, ses agents réfléchissent déjà à son transfert au mercato. Des contacts ont débuté avec Barcelone mais l'Angleterre a pris le dessus dans le dossier. Liverpool et Manchester United sont des candidats sérieux pour acquérir l'ancien joueur de l'OL. Des discussions qui irritent un peu la direction parisienne. Mais, cette dernière a un joueur sous le coude pour compenser tout départ.

Yan Diomandé, successeur de Barcola ?

La cible numéro 1 du PSG s'appelle Yan Diomandé comme le confirme l'insider JS Transfer Time sur le réseau social X. Le jeune ailier ivoirien de 19 ans a explosé en Bundesliga cette saison. Avec le RB Leipzig, il en est à 13 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Il a aussi réalisé une CAN solide avec la Côte d'Ivoire l'hiver dernier. Néanmoins, la concurrence pour l'Ivoirien reste très fournie en Europe.
Manchester United et Liverpool se positionnent aussi pour Diomandé. Les Reds veulent même l'acheter en plus de Barcola. Point positif pour le PSG, Leipzig demande une somme colossale pour sa pépite : 100 millions d'euros. Un tarif qui a récemment écarté le FC Barcelone du dossier. Paris fait partie des rares clubs pouvant payer une telle indemnité au mercato. Ce sera d'autant plus le cas si Bradley Barcola est très bien vendu dans le même temps. La séparation avec l'ancien lyonnais sera facilement digérée si le PSG atteint la barre des 80 millions d'euros qu'il réclame pour le Français.
Articles Recommandés
ICONSPORT 261669 0186
FC Nantes

Nantes va « tenter comme l’OL » pour battre le PSG

Les supporters de Madrid prennent Mbappé à partie
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé hué à Madrid, la crise couve

ICONSPORT_360651_0118
ASSE

ASSE : Kilmer prolonge un contrat en or

Mason Greenwood est devenu fantomatique
OM

OM : Greenwood dégoûte les dirigeants

Fil Info

22 avr. , 9:40
Nantes va « tenter comme l’OL » pour battre le PSG
22 avr. , 9:20
Kylian Mbappé hué à Madrid, la crise couve
22 avr. , 9:00
ASSE : Kilmer prolonge un contrat en or
22 avr. , 8:20
OM : Greenwood dégoûte les dirigeants
22 avr. , 8:00
OL : Le patron de la Juve n'achètera pas Lyon
22 avr. , 7:07
TV : PSG - Nantes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
21 avr. , 23:41
Mbappé et Vinicius relancent le Real Madrid
21 avr. , 23:30
Luis Enrique a prolongé au PSG jusqu’en 2030
21 avr. , 23:10
CdF : Programme TV et résultats des demi-finales

Derniers commentaires

CdF : Lens pulvérise Toulouse et file en finale

C'est ce que je dis depuis des années sur ce forum ou d'autres, tant que le tibia ne sera pas détaché du genou.... J'ai revu les images, c'était rouge, comme tu dis, tacle par derrière, sur la cheville en +... Et heureusement que ça siffle péno...

OL : Le patron de la Juve n'achètera pas Lyon

Déjà, qui vous a dit qu'il était intéressé ??? Et vu les résultats de la Juves depuis quelques années... Non merci.

PSG : Barcola peut partir, Paris tient son remplaçant

100M .. j aimerai que lyon arrive a vendre aussi cher ses joueurs .. avec les memes stats en france tu vends ton joueurs 20-30M a tout casser

OM : Habib Beye le Guardiola du pauvre, Pierre Ménès se marre

tu ne veux pas venir a l OM vite fait?

OM : Greenwood dégoûte les dirigeants

mdrr. les conneries.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

Loading