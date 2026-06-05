OL : Mangala à Bologne, ça commence très mal

L'OL a une touche pour vendre Orel Mangala. Mais bien évidemment, cela se complique rapidement vu le salaire et la forme physique incertaine du Belge.

Les soldes dès le mois de juin, c’était attendu et l’OL est en plein dedans. Même s’il rêve de deux ou trois grosses ventes pour passer sans encombre la DNCG, le club rhodanien sait bien qu’il n’est pas en position de force pour négocier alors que sa situation financière est connue de tous. C’est le cas dans le dossier Orel Mangala. Tout juste revenu d’une longue blessure, le milieu de terrain a terminé la saison en montrant qu’il avait encore quelques qualités, même si son manque de rythme était évident.

Bologne très prudent pour Mangala

Depuis le mois de janvier, son profil plait néanmoins en Italie. Et notamment à Bologne, où son ancien sélectionneur avec la Belgique Domenico Tedesco l’apprécie beaucoup. Les discussions ont donc débuté, mais sur un très mauvais pied, voire une impasse. En effet, selon le Corriere dello Sport, Bologne a émis des doutes sur l’état physique de l’ancien joueur de Hambourg, et préférerait opter pour un prêt avec option d’achat afin de ne pas hériter d’un joueur trop fragile physiquement.

Ce n’est pas du tout la perception des choses à Lyon, où on n’envisage qu’une vente. Celle-ci doit être définitive et immédiate, et pour un montant estimé à 10 millions d’euros. Une grosse réduction sachant que l’OL a payé plus de 30 millions d’euros pour le faire venir de Nottingham Forest, même si c’était surtout lié aux coups tordus de John Textor plus qu’à sa réelle valeur marchande. Michele Kang a néanmoins l’intention de récupérer ses 10 millions d’euros avec Orel Mangala, qui ne fait pas partie des plans de Paulo Fonseca.

Mais outre l’aspect salarial qui refroidit déjà un peu les Italiens, les interrogations sur sa forme physique provoquent déjà un gros coup de frein dans les négociations. Le départ du Diable Rouge est donc loin d’être acquis, même si l’OL va avoir besoin de vendre avant la fin du mois de juin pour montrer patte blanche à la DNCG.