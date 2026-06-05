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OL : Mangala à Bologne, ça commence très mal

OL05 juin , 22:00
parGuillaume Conte
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L'OL a une touche pour vendre Orel Mangala. Mais bien évidemment, cela se complique rapidement vu le salaire et la forme physique incertaine du Belge.
Les soldes dès le mois de juin, c’était attendu et l’OL est en plein dedans. Même s’il rêve de deux ou trois grosses ventes pour passer sans encombre la DNCG, le club rhodanien sait bien qu’il n’est pas en position de force pour négocier alors que sa situation financière est connue de tous. C’est le cas dans le dossier Orel Mangala. Tout juste revenu d’une longue blessure, le milieu de terrain a terminé la saison en montrant qu’il avait encore quelques qualités, même si son manque de rythme était évident.

Bologne très prudent pour Mangala

Depuis le mois de janvier, son profil plait néanmoins en Italie. Et notamment à Bologne, où son ancien sélectionneur avec la Belgique Domenico Tedesco l’apprécie beaucoup. Les discussions ont donc débuté, mais sur un très mauvais pied, voire une impasse. En effet, selon le Corriere dello Sport, Bologne a émis des doutes sur l’état physique de l’ancien joueur de Hambourg, et préférerait opter pour un prêt avec option d’achat afin de ne pas hériter d’un joueur trop fragile physiquement.
Ce n’est pas du tout la perception des choses à Lyon, où on n’envisage qu’une vente. Celle-ci doit être définitive et immédiate, et pour un montant estimé à 10 millions d’euros. Une grosse réduction sachant que l’OL a payé plus de 30 millions d’euros pour le faire venir de Nottingham Forest, même si c’était surtout lié aux coups tordus de John Textor plus qu’à sa réelle valeur marchande. Michele Kang a néanmoins l’intention de récupérer ses 10 millions d’euros avec Orel Mangala, qui ne fait pas partie des plans de Paulo Fonseca.
Mais outre l’aspect salarial qui refroidit déjà un peu les Italiens, les interrogations sur sa forme physique provoquent déjà un gros coup de frein dans les négociations. Le départ du Diable Rouge est donc loin d’être acquis, même si l’OL va avoir besoin de vendre avant la fin du mois de juin pour montrer patte blanche à la DNCG.

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Je n'arrive pas à comprendre comment une instance devant des problèmes financiers d'un club puisse en plus enfoncer le club en donnant des amendes; Comme pour l'OL l'an dernier (tu n'as pas un rond , tien une amende de 12,5Mde plus) Qu'ils obligent les clubs à diminuer la masse salariale et basta,

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t es tellement un connaisseur que jusqu en fevirer l annee derniere tu chiais sur LH. et crachais sur Dembele. et maintenant en bonne girouette que tu es, tu leur suce le chibre. 🫵😂🤣

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allezles mongols parisiens et lyonnais. on continue vos reponses a 2 balles haha. vous faites tellement pité. 😂 🫵🫵

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On sait tous que les médias inventent. Marseille a sûrement une défense en béton.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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