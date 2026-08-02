Andy Diouf, la piste parfaite à zéro euro de l'OM

Y a le championnat d’athlétisme bientôt
Faire rentrer un international en doublure de Mendes, il me semble que ça n'a rien a voir avec un plan de relance qui mise sur un mec a la cave a Fenerbahçe.
J'aime bien le profil, c'est plutôt bien ciblé avec les besoins de l'effectif et ceux de Fonseca. Ca fait 2 saisons qu'il est performant en L1 et qu'il fait partie des tous meilleurs(dans ce champ et en Europe), dans son registre. International vénézulien. Bidstrup, en travailleur infatiguable. Morton à la baguette et Casseres en récupérateur relanceur(passes). Seul bémol dans notre milieu, pas de profil qui sait remonter le ballon, balle au pied et casser les lignes physiquement. Nartey, me pose question aussi. à 10 M j'en doute, ce sera plus cher et il faut vendre Tessmann+Mangala pour envisager de le faire venir.
Plutôt Mata Kluivert Tessmann Ouedraogo. Kango n'a pas été bon depuis le début de la prépa tout comme AMN, Mata pas mieux mais en ard il peut éventuellement faire le job. Kamara un peu léger, je préfère tenter Tessmann qui lui a fait une prépa ok et parait plus concentré. Himbert Openda Fofana devant
La charnière qui se présentera sera Mata - Kluivert ! C'est flippant mais je vois pas d'autres alternatives. Si on a ouedraogo et Kango sur les côtés, il faudra espérer le miracle
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Qui est-il ? Il m'a choqué hier par son entrée contre l'inter. PS: Idée mercato sans oseille : prêt de Andy diouf qui ne jouera jamais à l'inter (il a joué lateral droit hier, il a pris cher face à Semeyo) #mercatOM #teamOM