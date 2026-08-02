Andy Diouf, la piste parfaite à zéro euro de l'OM

En quête de renforts à moindre coût pour construire son effectif, l’OM aurait tout intérêt à se positionner sur un prêt d’Andy Diouf, en manque de temps de jeu depuis son arrivée à l’Inter Milan.

Le mois d’août sera complètement fou à l’Olympique de Marseille. Inactif depuis le début de l’été, le club phocéen s’apprête à vivre une dernière ligne droite très agitée. Après avoir vendu Greenwood, Traoré et Aubameyang, le club phocéen a encore besoin de dégraisser pour alléger son énorme masse salariale. Il sera ensuite temps de passer au recrutement. Grégory Lorenzi et Bruno Genesio doivent se montrer malin avec l’idée de faire venir des joueurs qui connaissent la Ligue 1 sans débourser des sommes dingues.

« Idée mercato sans oseille : prêt de Andy Diouf qui ne jouera jamais à l’inter. Il a joué latéral droit hier (contre Manchester City en amical) » a-t-il publié sur son compte X. Des joueurs tels que Djibril Sidibé, Saël Kumbedi, Jean-Clair Todibo ou encore El Bilal Touré sont annoncés dans le viseur de l’OM, qui cible principalement des joueurs libres ou en prêt. En ce sens, la piste Andy Diouf pourrait être une bénédiction pour le club olympien. Selon @BenByllel de La Minute OM, un prêt du milieu de terrain de l’Inter Milan, acheté à Lens il y a un an pour 20 millions d’euros, pourrait être intéressant.a-t-il publié sur son compte X.

Andy Diouf, une idée à creuser pour l'OM ?

Utilisé à 19 reprises en Série A la saison dernière mais rarement comme un titulaire, l’international espoirs français de 23 ans avait démontré toutes ses qualités en Ligue 1 sous les couleurs du RC Lens. L’adaptation à la Série A et à un grand club comme l’Inter Milan a été plus difficile. Une belle piste à creuser pour l’OM, dans le cas où les Nerazzurri viendraient à accepter un prêt. Malgré les départs de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, le club olympien peut compter sur ses bonnes relations avec l’Inter Milan, après la vente de Luis Henrique et le prêt de Benjamin Pavard, pour tenter de faire aboutir l’opération sans se ruiner.