Andy Diouf, la piste parfaite à zéro euro de l'OM

Andy Diouf, la piste parfaite à zéro euro de l'OM

OM02 août , 14:00
parCorentin Facy
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En quête de renforts à moindre coût pour construire son effectif, l’OM aurait tout intérêt à se positionner sur un prêt d’Andy Diouf, en manque de temps de jeu depuis son arrivée à l’Inter Milan.
Le mois d’août sera complètement fou à l’Olympique de Marseille. Inactif depuis le début de l’été, le club phocéen s’apprête à vivre une dernière ligne droite très agitée. Après avoir vendu Greenwood, Traoré et Aubameyang, le club phocéen a encore besoin de dégraisser pour alléger son énorme masse salariale. Il sera ensuite temps de passer au recrutement. Grégory Lorenzi et Bruno Genesio doivent se montrer malin avec l’idée de faire venir des joueurs qui connaissent la Ligue 1 sans débourser des sommes dingues.
Des joueurs tels que Djibril Sidibé, Saël Kumbedi, Jean-Clair Todibo ou encore El Bilal Touré sont annoncés dans le viseur de l’OM, qui cible principalement des joueurs libres ou en prêt. En ce sens, la piste Andy Diouf pourrait être une bénédiction pour le club olympien. Selon @BenByllel de La Minute OM, un prêt du milieu de terrain de l’Inter Milan, acheté à Lens il y a un an pour 20 millions d’euros, pourrait être intéressant. « Idée mercato sans oseille : prêt de Andy Diouf qui ne jouera jamais à l’inter. Il a joué latéral droit hier (contre Manchester City en amical) » a-t-il publié sur son compte X.

Andy Diouf, une idée à creuser pour l'OM ?

Utilisé à 19 reprises en Série A la saison dernière mais rarement comme un titulaire, l’international espoirs français de 23 ans avait démontré toutes ses qualités en Ligue 1 sous les couleurs du RC Lens. L’adaptation à la Série A et à un grand club comme l’Inter Milan a été plus difficile. Une belle piste à creuser pour l’OM, dans le cas où les Nerazzurri viendraient à accepter un prêt. Malgré les départs de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, le club olympien peut compter sur ses bonnes relations avec l’Inter Milan, après la vente de Luis Henrique et le prêt de Benjamin Pavard, pour tenter de faire aboutir l’opération sans se ruiner.
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Faire rentrer un international en doublure de Mendes, il me semble que ça n'a rien a voir avec un plan de relance qui mise sur un mec a la cave a Fenerbahçe.

L'OL doit foncer à Toulouse pour ce bon plan à 10 ME

J'aime bien le profil, c'est plutôt bien ciblé avec les besoins de l'effectif et ceux de Fonseca. Ca fait 2 saisons qu'il est performant en L1 et qu'il fait partie des tous meilleurs(dans ce champ et en Europe), dans son registre. International vénézulien. Bidstrup, en travailleur infatiguable. Morton à la baguette et Casseres en récupérateur relanceur(passes). Seul bémol dans notre milieu, pas de profil qui sait remonter le ballon, balle au pied et casser les lignes physiquement. Nartey, me pose question aussi. à 10 M j'en doute, ce sera plus cher et il faut vendre Tessmann+Mangala pour envisager de le faire venir.

Felix Bacher pas qualifié pour Sparta-OL

Plutôt Mata Kluivert Tessmann Ouedraogo. Kango n'a pas été bon depuis le début de la prépa tout comme AMN, Mata pas mieux mais en ard il peut éventuellement faire le job. Kamara un peu léger, je préfère tenter Tessmann qui lui a fait une prépa ok et parait plus concentré. Himbert Openda Fofana devant

Felix Bacher pas qualifié pour Sparta-OL

La charnière qui se présentera sera Mata - Kluivert ! C'est flippant mais je vois pas d'autres alternatives. Si on a ouedraogo et Kango sur les côtés, il faudra espérer le miracle

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