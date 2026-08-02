L’ASSE a six jours pour recruter un latéral gauche à tout prix

A une semaine de son premier match de Ligue 2 contre Sochaux, l’ASSE s’est imposée face à Venise en amical ce samedi (4-3). Un carton offensif qui pose toutefois des questions sur la solidité défensive des Verts.

A deux doigts de monter en Ligue 1 la saison dernière, l’ASSE s’apprête à démarrer cet exercice 2026-2027 avec la même ambition. Ian Cathro le sait, l’unique objectif des Verts est de terminer dans le top 2 afin de valider, enfin, cette remontée dans l’élite. La tâche s’annonce ardue dans un championnat très concurrentiel avec des clubs tels que Montpellier, Metz, Nantes ou encore Reims. Au vu des matchs amicaux, l’optimisme peut être de rigueur sur l’attaque de Saint-Etienne, qui a réussi à marquer 4 buts contre Venise , 4 buts contre Lausanne ou encore 2 buts contre Biel.

La défense pose en revanche question, notamment le poste de latéral gauche sur lequel Ian Cathro est contraint de bricoler en y positionnant Kevin Pedro, latéral droit ou défenseur central de formation. Pour le journaliste Laurent Hess, spécialiste de l’ASSE sur ButFootballClub, le recrutement d’un latéral gauche d’ici le début de la saison de Ligue 2 est impératif pour nourrir de réelles ambitions.

« Défensivement, les Verts ont encore encaissé trois buts… Il y a quand même un problème qui se pose dans cette équipe de Saint-Etienne, c’est le poste de latéral gauche. On est à une semaine de la reprise de la Ligue 2 et à un mois de la clôture du mercato et l’ASSE n’a toujours pas renforcé ce poste. On peut se demander si Kilmer Sport a le sens des priorités sur ce mercato (…) A gauche, on a de grandes chances de voir Kevin Pedro démarrer la saison au poste de latéral gauche puisque Ian Cathro veut donner une chance à Joao Ferreira à droite » a-t-il d'abord expliqué dans une vidéo postée sur X avant de conclure. a-t-il d'abord expliqué dans une vidéo postée sur X avant de conclure.

« Kevin Pedro n’est pas un latéral gauche, il serait bien meilleur en tant que latéral droit ou défenseur central. On attend un vrai renfort à ce poste de latéral gauche, c’est impératif pour avoir une défense plus solide et une meilleure équipe » a analysé notre confrère, très interrogatif sur les choix de Kilmer Sport et sur le non-recrutement d’un latéral gauche après plus d’un mois de mercato. Pour rappel, le bilan de l’ASSE sur ce marché des transferts est pour l’instant de 8 millions d’euros dépensés pour six recrues : Ballo, Breum, Naïr, Csongvai, N’Diaye et Lavallée. Mais aucun latéral gauche n’a pour l’instant garni l’effectif stéphanois.