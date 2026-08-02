PSG : Godts arrive, l'Ajax l'a déjà mis de côté

PSG : Godts arrive, l'Ajax l'a déjà mis de côté

PSG02 août , 15:30
parClaude Dautel
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Le dossier Mika Godts s'accélère subitement du côté du Paris Saint-Germain. L'attaquant belge a été retiré de la liste des joueurs de l'Ajax qui doivent disputer ce dimanche un match amical contre Volendam.
Ce dimanche, depuis 15h, l'Ajax Amsterdam affronte un autre club néerlandais, Volendam, en match de préparation. Et sans aucune explication, Mika Godts a disparu de la feuille de match. L'attaquant international belge n'étant pas blessé, il est clair qu'il s'agit d'une décision prise par les dirigeants de l'Ajax qui ne veulent prendre aucun risque avec un joueur dont on sait depuis 48 heures qu'il devrait rapidement rejoindre le Paris Saint-Germain.
Priorité des champions d'Europe, Mika Godts a donné son accord pour signer à Paris, et il attend désormais que les deux clubs s'entendent. En choisissant de l'écarter au dernier moment du match amical de ce dimanche, l'Ajax Amsterdam envoie un signal très clair concernant l'arrivée imminente de l'attaquant de 21 ans au PSG. Reste à fixer les dernières modalités du transfert, dont le montant pourrait atteindre plus de 50 millions d'euros. Avec Maghnes Akliouche, Luis Enrique tient un deuxième renfort offensif, même si l'on ne sait pas ce qu'il adviendra de Bradley Barcola.

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