PSG : Paris en pole position pour Zion Suzuki

Très en vue lors de la Coupe du monde avec le Japon, Zion Suzuki est la cible de la Juventus Turin mais aussi du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale est en pole pour s’offrir le gardien de Parme.

Malgré la présence de Matvey Safonov et de Lucas Chevalier dans l’effectif, le Paris Saint-Germain semble déterminé à l’idée de s’offrir un nouveau gardien lors de ce mercato estival. Depuis quelques jours, la rumeur Zion Suzuki revient avec insistance. Le gardien japonais de Parme, auteur d’une très belle Coupe du monde, a tapé dans l’oeil de Luis Campos et de Luis Enrique. En concurrence avec la Juventus Turin dans ce dossier, le PSG dispose une réelle longueur d’avance selon Foot Mercato.

Le journaliste Santi Aouna confirme la tendance en révélant que les échanges se poursuivent entre les trois parties afin de trouver un accord et qu’à ce stade, Paris est bel et bien en avance sur le club bianconeri. Pour rappel, le double champion d’Europe en titre envisage de recruter Zion Suzuki pour le prêter dans la foulée afin de le récupérer plus fort que jamais en 2027-2028. Un plan qui fera débat chez les supporters parisiens, dont certains auraient aimé voir le Japonais à l’oeuvre dès la saison prochaine. Le plan n’est pas celui-ci pour le PSG, désireux de sécuriser un talent important à un poste clé, sans pour autant obstruer l’avenir de Matvey Safonov et de Lucas Chevalier.

Suzuki se rapproche du PSG

Le Russe a gagné sa place l’an passé et Luis Enrique ne veut pas s’en séparer. Quant au Français recruté à Lille pour 40 millions d’euros l’été dernier, un prêt a été envisagé mais la tendance est bien à ce qu’il reste à Paris pour tenter de s’imposer. Le club francilien croit toujours au talent de Chevalier et n’exclut pas qu’il puisse se révéler et gagner sa place dans les mois à venir. La Juventus Turin de son côté propose à Zion Suzuki un rôle de titulaire dès la saison prochaine, ce qui ne suffit pas à priori pour convaincre le Japonais à ce stade des négociations.