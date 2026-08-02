PSG : Paris en pole position pour Zion Suzuki

PSG : Paris en pole position pour Zion Suzuki

PSG02 août , 9:40
parCorentin Facy
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Très en vue lors de la Coupe du monde avec le Japon, Zion Suzuki est la cible de la Juventus Turin mais aussi du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale est en pole pour s’offrir le gardien de Parme.
Malgré la présence de Matvey Safonov et de Lucas Chevalier dans l’effectif, le Paris Saint-Germain semble déterminé à l’idée de s’offrir un nouveau gardien lors de ce mercato estival. Depuis quelques jours, la rumeur Zion Suzuki revient avec insistance. Le gardien japonais de Parme, auteur d’une très belle Coupe du monde, a tapé dans l’oeil de Luis Campos et de Luis Enrique. En concurrence avec la Juventus Turin dans ce dossier, le PSG dispose une réelle longueur d’avance selon Foot Mercato.
Le journaliste Santi Aouna confirme la tendance en révélant que les échanges se poursuivent entre les trois parties afin de trouver un accord et qu’à ce stade, Paris est bel et bien en avance sur le club bianconeri. Pour rappel, le double champion d’Europe en titre envisage de recruter Zion Suzuki pour le prêter dans la foulée afin de le récupérer plus fort que jamais en 2027-2028. Un plan qui fera débat chez les supporters parisiens, dont certains auraient aimé voir le Japonais à l’oeuvre dès la saison prochaine. Le plan n’est pas celui-ci pour le PSG, désireux de sécuriser un talent important à un poste clé, sans pour autant obstruer l’avenir de Matvey Safonov et de Lucas Chevalier.

Suzuki se rapproche du PSG

Le Russe a gagné sa place l’an passé et Luis Enrique ne veut pas s’en séparer. Quant au Français recruté à Lille pour 40 millions d’euros l’été dernier, un prêt a été envisagé mais la tendance est bien à ce qu’il reste à Paris pour tenter de s’imposer. Le club francilien croit toujours au talent de Chevalier et n’exclut pas qu’il puisse se révéler et gagner sa place dans les mois à venir. La Juventus Turin de son côté propose à Zion Suzuki un rôle de titulaire dès la saison prochaine, ce qui ne suffit pas à priori pour convaincre le Japonais à ce stade des négociations.
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Complètement d'accord avec toi : on risque de perdre le deuxième facteur X après Moreira, ceux dont l'attitude rejaillit le plus sur l'équipe. Après il y a toujours Niakhaté et Tolisso en leader, et l'arrivée de Bidstrup qui devrait faire du bien à ce niveau. Je suis surpris de ceux qui pensent que Sulc n'auraient pas fait une deuxième saison du niveau de la première. Par contre c'est sûr qu'on a besoin de vendre, qu'il est bankable.

L'OL avantagé contre Prague, c'est clair et net

Très compliquée cette confrontation. Si on élève pas le niveau on va se faire sortir salement.

OL : Sulc dans l’avion, son départ se confirme

Le probleme que je vois est tout autre.. On a perdu le joueur qui avait le plus d'envie avec moriera et son attitude se propageait sur les autres ... il restait sulc qui avait la meme mentalité de ne jamais rien lacher et de courir de partout ... on a pas du tout le meme recrutement duranville c'est tres faible a ce que j'ai vu pour le moment boudache c'est pas forcement mieux... Je trouve qu'en perdant sulc et moriera ce n'est pas que la qualité de jeu qui va changer mais la mentalité .. je n'ai rien vu pendant les matchs amicaux d'emballant dans ce domaine et l'an passé j avais justement apprecié cette envie.. je trouve que le fait d'avoir juste perdu moriera a vraiment fait baisser le niveau de l'equipe ... les mecs devant ne font que tres peu de repli defensif et ca se voit direct.. avoir un sulc c'est une premier ligne de defense qu'on aura plus meme si heureusement openda est un mec qui travail bcp

OL : Sulc dans l’avion, son départ se confirme

L'ol a recruté Boudache, duranville, voit les retours de fofana et de Nuahma, Foncesca préfère utiliser Tolisso et Merah en milieu offensif et Jun Ho-Bae va certainement arriver ainsi qu'un autre avant Centre. Le problème avec Pavel c'est que c'est un très bon joueur qui a fait une superbe saison mais qui a baissé sur la fin, sa coupe du monde était catastrophique et enfin Il y a trop de concurrence à son poste. Je le redis j'adore le joueur mais pour moi, il ne refera jamais la même saison. L'OL a préparé l'avenir et son départ depuis la fin de la saison dernière. Merci en tout cas pour cette superbe saison

TV : Sparta Prague-OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

J espère que Morton et Tolisso au milieu de terrain vont réussir un contrôle et être un peu plus en jambes c est a dire un peu moins en retard et surtout appuyer leur passe sinon on est mal pas prêt du tout les gones. Et Duranville et Boudache j espère qu ils seront plus incisifs et plus tranchant sur leurs ailes.

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