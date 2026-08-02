PSG : Barcola à Liverpool, une offre ridicule envoyée ce lundi

PSG : Barcola à Liverpool, une offre ridicule envoyée ce lundi

PSG02 août , 8:20
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Les négociations entre le PSG et Liverpool sont très loin d’aboutir à un accord pour le transfert de Bradley Barcola. L’international français fait l’objet d’une offre très insuffisante de la part de Liverpool.
A la recherche d’un ailier pour compléter son effectif, Liverpool a identifié Bradley Barcola comme sa priorité absolue. Le club de la Mersey est d’accord avec l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui a refusé de prolonger son contrat avec le club parisien au-delà de juin 2028. Le double champion d’Europe en titre ne s’opposera pas à son départ cet été, à condition de s’y retrouver financièrement. Au vu des récents transferts de ce mercato estival, notamment ceux de Morgan Rogers à Chelsea pour 140 millions d’euros ou encore d’Eliott Anderson à Manchester City pour 135 millions d’euros, le PSG a fixé la barre très haute pour Bradley Barcola avec des exigences qui se situent dans ces fourchettes de prix.
A ce stade, un accord avec Liverpool est toutefois très loin d’être trouvé. Et pour preuve, le compte PSG Inside Actu nous apprend que la prochaine offre des Reds, qui devrait être envoyée la semaine prochaine, ne dépassera pas les 110 millions d’euros. « Selon les dernières informations, Liverpool s'apprête à formuler sa première offre officielle pour Bradley Barcola en début de semaine. Le montant proposé ne devrait toutefois pas dépasser les 110 ME. Une offre qui, à ce stade, a de fortes chances d'être refusée par le Paris Saint-Germain, qui n'a pas l'intention de laisser partir son ailier aussi facilement » écrit la source.

Lire aussi

PSG : Le dossier Barcola se débloque subitementPSG : Le dossier Barcola se débloque subitement
Le dossier n’est pas clos pour autant et Liverpool pourrait par conséquent repasser à l’offensive dans les jours à venir mais à court terme, un départ de Bradley Barcola à Liverpool a donc peu de chances de se concrétiser. Reste à savoir quel sera le prix exact fixé par Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi pour l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais. Il y a quelques jours, le Paris Saint-Germain a volontairement fait fuiter le prix de 170 millions d’euros. Une somme que personne ne devrait, sauf coup de folie, poser sur la table pour l’ailier de l’équipe de France.
Articles Recommandés
Capture d’écran 2026-08-02 à 10.08.34
OL

L’OL officialise la signature de Felix Bacher

Paixao Reste A Lom Adieux Les 50 Millions Deuros
OM

Paixao reste à l’OM, adieux les 50 millions d’euros

Psg Paris En Pole Position Pour Zion Suzuki
PSG

PSG : Paris en pole position pour Zion Suzuki

Blas Embolo Et Fofana Vendus Rennes Ne Rigole Plus
Rennes

Blas, Embolo et Fofana vendus, Rennes ne rigole plus

Fil Info

02 août , 10:12
L’OL officialise la signature de Felix Bacher
02 août , 10:00
Paixao reste à l’OM, adieux les 50 millions d’euros
02 août , 9:40
PSG : Paris en pole position pour Zion Suzuki
02 août , 9:20
Blas, Embolo et Fofana vendus, Rennes ne rigole plus
02 août , 9:00
Le Qatar encourage la FIFA à vendre la Coupe du monde
02 août , 8:40
OL : Sulc dans l’avion, son départ se confirme
02 août , 8:00
L’OM veut remplacer Pavard par un ancien de l’OL
02 août , 7:35
TV : Sparta Prague-OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
01 août , 23:30
OM : Under successeur de Greenwood, Marseille insiste

Derniers commentaires

OL : Sulc dans l’avion, son départ se confirme

Complètement d'accord avec toi : on risque de perdre le deuxième facteur X après Moreira, ceux dont l'attitude rejaillit le plus sur l'équipe. Après il y a toujours Niakhaté et Tolisso en leader, et l'arrivée de Bidstrup qui devrait faire du bien à ce niveau. Je suis surpris de ceux qui pensent que Sulc n'auraient pas fait une deuxième saison du niveau de la première. Par contre c'est sûr qu'on a besoin de vendre, qu'il est bankable.

L'OL avantagé contre Prague, c'est clair et net

Très compliquée cette confrontation. Si on élève pas le niveau on va se faire sortir salement.

OL : Sulc dans l’avion, son départ se confirme

Le probleme que je vois est tout autre.. On a perdu le joueur qui avait le plus d'envie avec moriera et son attitude se propageait sur les autres ... il restait sulc qui avait la meme mentalité de ne jamais rien lacher et de courir de partout ... on a pas du tout le meme recrutement duranville c'est tres faible a ce que j'ai vu pour le moment boudache c'est pas forcement mieux... Je trouve qu'en perdant sulc et moriera ce n'est pas que la qualité de jeu qui va changer mais la mentalité .. je n'ai rien vu pendant les matchs amicaux d'emballant dans ce domaine et l'an passé j avais justement apprecié cette envie.. je trouve que le fait d'avoir juste perdu moriera a vraiment fait baisser le niveau de l'equipe ... les mecs devant ne font que tres peu de repli defensif et ca se voit direct.. avoir un sulc c'est une premier ligne de defense qu'on aura plus meme si heureusement openda est un mec qui travail bcp

OL : Sulc dans l’avion, son départ se confirme

L'ol a recruté Boudache, duranville, voit les retours de fofana et de Nuahma, Foncesca préfère utiliser Tolisso et Merah en milieu offensif et Jun Ho-Bae va certainement arriver ainsi qu'un autre avant Centre. Le problème avec Pavel c'est que c'est un très bon joueur qui a fait une superbe saison mais qui a baissé sur la fin, sa coupe du monde était catastrophique et enfin Il y a trop de concurrence à son poste. Je le redis j'adore le joueur mais pour moi, il ne refera jamais la même saison. L'OL a préparé l'avenir et son départ depuis la fin de la saison dernière. Merci en tout cas pour cette superbe saison

TV : Sparta Prague-OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

J espère que Morton et Tolisso au milieu de terrain vont réussir un contrôle et être un peu plus en jambes c est a dire un peu moins en retard et surtout appuyer leur passe sinon on est mal pas prêt du tout les gones. Et Duranville et Boudache j espère qu ils seront plus incisifs et plus tranchant sur leurs ailes.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading