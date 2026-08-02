PSG : Barcola à Liverpool, une offre ridicule envoyée ce lundi

Les négociations entre le PSG et Liverpool sont très loin d’aboutir à un accord pour le transfert de Bradley Barcola. L’international français fait l’objet d’une offre très insuffisante de la part de Liverpool.

A la recherche d’un ailier pour compléter son effectif, Liverpool a identifié Bradley Barcola comme sa priorité absolue . Le club de la Mersey est d’accord avec l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui a refusé de prolonger son contrat avec le club parisien au-delà de juin 2028. Le double champion d’Europe en titre ne s’opposera pas à son départ cet été, à condition de s’y retrouver financièrement. Au vu des récents transferts de ce mercato estival, notamment ceux de Morgan Rogers à Chelsea pour 140 millions d’euros ou encore d’Eliott Anderson à Manchester City pour 135 millions d’euros, le PSG a fixé la barre très haute pour Bradley Barcola avec des exigences qui se situent dans ces fourchettes de prix.

A ce stade, un accord avec Liverpool est toutefois très loin d’être trouvé. Et pour preuve, le compte PSG Inside Actu nous apprend que la prochaine offre des Reds, qui devrait être envoyée la semaine prochaine, ne dépassera pas les 110 millions d’euros. « Selon les dernières informations, Liverpool s'apprête à formuler sa première offre officielle pour Bradley Barcola en début de semaine. Le montant proposé ne devrait toutefois pas dépasser les 110 ME. Une offre qui, à ce stade, a de fortes chances d'être refusée par le Paris Saint-Germain, qui n'a pas l'intention de laisser partir son ailier aussi facilement » écrit la source.

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Le dossier n’est pas clos pour autant et Liverpool pourrait par conséquent repasser à l’offensive dans les jours à venir mais à court terme, un départ de Bradley Barcola à Liverpool a donc peu de chances de se concrétiser. Reste à savoir quel sera le prix exact fixé par Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi pour l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais. Il y a quelques jours, le Paris Saint-Germain a volontairement fait fuiter le prix de 170 millions d’euros. Une somme que personne ne devrait, sauf coup de folie, poser sur la table pour l’ailier de l’équipe de France.