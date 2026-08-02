Mondial 2026 : Deschamps abandonné, les langues se délient

Le Mondial 2026 est désormais terminé depuis deux semaines, après deux défaites consécutives pour l'équipe de France. Depuis, Zinedine Zidane a remplacé Didier Deschamps, mais on commence à en savoir en peu plus sur le comportement de la Fédération Française de Football aux États-Unis.

Désormais ancien sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps se repose. Un repos bien mérité après quatorze ans passés à la tête des Bleus et des résultats incroyables. Cependant, la récente Coupe du monde laisse un goût amer dans la bouche de tous, car Kylian Mbappé et ses coéquipiers paraissaient armés pour aller au bout, avant finalement de se faire sortir sans réellement montrer grand-chose par l'Espagne. Dans un livre qui vient de sortir et qui est titré « Des étoiles dans leurs yeux », Philippe Sanfourche, Loïc Tanzi et François Vignolle reviennent sur ce Mondial 2026 et nos trois confrères affirment sans détour que du côté de Didier Deschamps on s'est senti un peu abandonné par Philippe Diallo. Le président de la FFF était uniquement focalisé sur la venue de Zinedine Zidane et cela s'est senti.

Deschamps n'a pas été soutenu

Répondant à Paris-Match, Philippe Vignole, journaliste pour M6 qui diffusait le Mondial, affirme que forcément cela a chagriné le staff actuel de l'équipe de France. « Aux États-Unis, il ne sentira pas soutenu, il a l’impression que la fédération française est déjà passée à Zinédine Zidane. Il y avait comme un mur de Boston, entre le Four Seasons Hotel et les équipes de Diallo. Didier Deschamps est quelqu’un de très sensible, paradoxalement. Sa déclaration sur M6 : c’était devenu irrespirable, s’appliquait aussi à la FFF », explique l'un des trois auteurs du livre.

Il est vrai que dans la foulée de l'élimination de l'équipe de France, Didier Deschamps a clairement laissé comprendre qu'il était temps pour lui de partir, certaines choses l'ayant visiblement chagriné ces derniers mois. D'ici quelques mois, l'ancien sélectionneur des Bleus aura probablement des choses à dire...avant de retrouver très certainement un poste dans un club ou une sélection.