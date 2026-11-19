Relégué sur le banc du Paris Saint-Germain depuis presque un an, Lucas Chevalier espérait avoir du temps de jeu cette saison. Mais Matvei Safonov reste le choix numéro 1 de Luis Enrique et l'ancien gardien de but de Lille a compris que, sauf blessure du portier russe, son avenir au PSG était bouché. Selon Canal+, le portier tricolore aura un bon de sortie lors du prochain mercato.

Late Football Club, sur Canal+, Philippe Carayon a révélé que L'été dernier, après avoir regardé la finale de la Ligue des champions sur le banc de touche, puis le Mondial, dans son canapé, Lucas Chevalier avait eu une longue discussion avec les dirigeants parisiens afin de faire le point sur sa situation. On ne sait pas s'il y a eu méprise entre le gardien de but français du PSG et le club de la capitale, mais en tout cas Lucas Chevalier est resté à Paris et il ne compte aucune minute de temps de jeu. Luis Enrique étant de plus en plus satisfait des performances de Matvei Safonov, et même des progrès de ce dernier dans son jeu au pied, il n'y a donc aucune raison que ça change. Et dans le, sur Canal+, Philippe Carayon a révélé que le départ de Lucas Chevalier en janvier prochain se profile

Le PSG à l'écoute du marché pour Chevalier

« Le Paris Saint-Germain est conscient que la situation de Lucas Chevalier ne peut pas s’éterniser. Car en plus il perd de la valeur marchande et c’est un paramètre, même si tout va très bien financièrement au PSG. Je vous le dis, le Paris Saint-Germain n’écarte pas l’idée, même à court terme, de voir partir Lucas Chevalier sous forme de prêt ou de vente, cela dépendra des propositions. Mais il y aura un préalable absolu pour le Paris Saint-Germain, c’est de trouver un remplaçant à Safonov de très haut niveau », annonce le journaliste de Canal+, ajoutant que Luis Enrique n'avait rien à reprocher au gardien de but français de 25 ans, mais qu'il lui préférait Matvei Safonov. Et de loin.

Présent sur le plateau de l'émission de la chaîne cryptée, Alain Roche, ancien joueur du PSG et consultant de Canal+, a reconnu qu'il n'y avait pas d'autre solution qu'un départ pour Lucas Chevalier. « On a tous compris qu’il valait mieux qu’il s’en aille du PSG, car il y a l’échéance de l’Euro 2028. Quand on voyait ses performances à Lille, on peut se dire qu’il est meilleur que Risser et que Restes (...) Mais trouver un poste de gardien de but dans un bon club en janvier, ça ne sera pas simple. Sauf en cas de blessure dans un club », prévient Alain Roche. Pour ce dernier, Lucas Chevalier a tout de même des responsabilités dans sa situation au Paris Saint-Germain.