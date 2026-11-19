Après un début de saison tonitruant, Ferran Torres vit un passage plus compliqué. L’attaquant du Paris Saint-Germain ne marque plus et perd les faveurs de son entraîneur Luis Enrique. Mais pas question pour le club francilien d’éjecter sa recrue estivale.

Le FC Barcelone et ses supporters ne sont absolument pas surpris. En Catalogne, Ferran Torres était déjà connu pour son manque de constance. L’attaquant du Paris Saint-Germain peut empiler les buts, comme il l’a fait pour ses débuts dans la capitale, avant de se laisser rattraper par sa maladresse face à la cage adverse. Le double champion d’Europe découvre actuellement la deuxième facette de l’Espagnol qui n’a plus marqué depuis le Classique remporté à Marseille (2-1) le 20 septembre dernier, c’était il y a deux mois.

Ce n’est pourtant pas faute de bons ballons à négocier. Non, le problème vient tout simplement de son inefficacité. Celle qui est probablement à l’origine de son déclassement dans les plans de Luis Enrique. Malgré les absences d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia, l’attaquant polyvalent n’a plus les faveurs de l’entraîneur du Paris Saint-Germain qui lui préfère notamment le jeune Senny Mayulu et l’autre recrue Maghnes Akliouche. Dans ces conditions, des rumeurs de départ commencent à circuler en Espagne où l’on évoque un intérêt de l’Atlético Madrid. La direction francilienne serait-elle déjà prête à acter le fiasco avec Ferran Torres ?

Ce n’est pas encore le cas d’après PSG-Inside Actus. Le compte X dément l’information selon laquelle le Paris Saint-Germain envisage une séparation avec l’ancien Blaugrana en janvier. Le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi croit toujours en l’international espagnol recruté pour environ 50 millions d’euros cet été. Il est vrai que Luis Enrique n’est pas du genre à condamner ses recrues aussi rapidement. Par le passé, d’autres Parisiens comme Désiré Doué ont eu besoin de temps pour s’adapter à la philosophie et à l’exigence du technicien.