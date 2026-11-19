Se frotter aux supporters de l'AS Saint-Étienne n'est pas une mince affaire et beaucoup de joueurs de Ligue 2 ont perdu leurs moyens lors du déplacement dans le Chaudron. Entraîneur de Montpellier, Zoumana Camara a eu une idée pour contourner le problème, mais cela n'a pas empêché son équipe de tomber à Geoffroy-Guichard.

Dans la bataille pour la montée en Ligue 1, la victoire (3-1) des Verts contre Montpellier au début du mois de septembre a son importance. Car si l'ASSE est en tête du classement de Ligue 2, l'équipe entraînée par Ian Cathro ne compte que quatre points d'avance sur le club héraultais. Revenant sur ce déplacement à Saint-Etienne, l'entraîneur de Montpellier a confié dans l'émission Montpellier Sport Club qu'il avait eu une idée afin que ses joueurs ne soient pas trop tétanisés par l'ambiance toujours énorme du Chaudron. Dévoilant son plan, Zoumana Camara a cependant reconnu que cela n'avait que moyennement fonctionné puisque son équipe était tombée ce soir-là à Saint-Étienne.

Défier les supporters de l'ASSE, c'était son idée

Le technicien de Montpellier explique s'être inspiré de ce qu'avait fait le XV de France face aux Blacks en 2007, lorsque Sébastian Chabal et ses coéquipiers étaient venus à la limite du contact physique avec les joueurs néo-zélandais à la fin du haka. « Quand on a préparé le déplacement à Saint-Étienne, je savais que j’ai une équipe jeune et qu’on va jouer à Geoffroy-Guichard où l’ambiance est comme un douzième homme. Alors j’ai voulu faire une causerie un peu différente. Elle m’est venue le matin du match. Je me suis souvenu que lorsque j’étais plus jeune, j’avais aimé la France lorsqu’elle avait affronté les All Blacks, face à face au moment du haka. Et je voulais montrer à mes joueurs que l’environnement, il faut l’affronter de face avant que le match commence et leur dire que les All Blacks, ce sera l’ambiance de Geoffroy-Guichard. Pour la première fois, j’ai dit au staff d’aller faire l’échauffement à côté du Kop et pas en plein milieu, pour ne pas fuir », a raconté Zoumana Camara.

L'ASSE dopée par l'ambiance de Geoffroy-Guichard

Finalement, l'AS Saint-Etienne et son douzième homme ont battu Montpellier, mais au moins l'entraîneur du club de Laurent Nicollin a fait preuve d'imagination pour éviter que la pression mise sur ses joueurs soit trop énorme. Pour l'instant, aucune autre formation n'a fait la même chose, et cette saison, les Verts sont invaincus dans le Chaudron, ce qui confirme au passage que l'ambiance de Geoffroy-Guichard est un énorme atout pour l'ASSE