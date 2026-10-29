PSG : Luis Enrique confirme, c’est fini pour Chevalier

PSG : Luis Enrique confirme, c’est fini pour Chevalier

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parEric Bethsy
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Rétrogradé la saison dernière, Lucas Chevalier n’est pas près de réintégrer le onze du Paris Saint-Germain. L’entraîneur Luis Enrique se dit totalement satisfait des performances de Matvey Safonov qui n’a absolument rien à craindre du gardien français.
Le calvaire de Lucas Chevalier se poursuit. Cette saison, le gardien numéro 2 du Paris Saint-Germain n’a toujours pas disputé le moindre match. Il faudra peut-être attendre la Coupe de France pour voir si Luis Enrique décide d’opérer une rotation dans les buts. En attendant, le Français joue les spectateurs devant les performances abouties de Matvey Safonov. Le Russe donne entière satisfaction à l’entraîneur parisien qui l’a encore complimenté ce jeudi.
En conférence de presse, l’Espagnol a détaillé les points forts de son dernier rempart, notamment applaudi pour son jeu au pied ainsi que sa connexion avec la défense. « Quelles sont ses qualités qui me frappent le plus ? C'est très facile à dire, a répondu Luis Enrique aux médias. Quand il est venu, il avait le challenge de devenir performant dans un club de haut niveau et il a tout bien fait. C'est un gardien qui correspond très bien à ce que nous cherchons, à ce que nous aimons dans le football moderne. »

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« Un gardien qui joue dans une équipe comme la nôtre doit toujours être en relation avec la ligne défensive, c'est important de connaître la manière dont on défend, a expliqué l’ancien sélectionneur de l’Espagne. Je suis très content, il est encore en train de s'améliorer. Il est très courageux, il fait tout ce que nous voulons pour commencer les actions et pour défendre. C'est ce que nous pensons et ce que nous voulons. » Autrement dit, Matvey Safonov est confortablement installé dans le onze. Il faudrait un petit miracle pour que Lucas Chevalier relance la concurrence.
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Derniers commentaires

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

oui vous vous archarnez il poste et direct ca lui repond ca l'insulte ca a meme voulu donner son adresse du coup si il est percher? pourquoi vous lui repondez?

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

On s'acharne sur lui ? Ce n'est pas lui qui s'acharne à toujours raconter des âneries et qui s'acharne à ne rien comprendre à ce qu'on lui explique malgré tous les arguments et les liens officiels qu'on lui donne ? Tu as une drôle de compréhension mais ça ne m'étonne pas, tu es son frère.

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

tu vois encore un mensonge prouves tes dires maintenant facile a faire!!! 100 fois en 1 semaine mdr

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

mec si je devrais reagir a chaque fois que tu ou vous vous acharnez sur lui j'y passerais 24h sur 24

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

Seulement la dernière fois ? 🤣🤣🤣 Et "100 fois par semaine"... 🤣🤣🤣

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