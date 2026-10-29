PSG : Luis Enrique confirme, c’est fini pour Chevalier

oui vous vous archarnez il poste et direct ca lui repond ca l'insulte ca a meme voulu donner son adresse du coup si il est percher? pourquoi vous lui repondez?
On s'acharne sur lui ? Ce n'est pas lui qui s'acharne à toujours raconter des âneries et qui s'acharne à ne rien comprendre à ce qu'on lui explique malgré tous les arguments et les liens officiels qu'on lui donne ? Tu as une drôle de compréhension mais ça ne m'étonne pas, tu es son frère.
tu vois encore un mensonge prouves tes dires maintenant facile a faire!!! 100 fois en 1 semaine mdr
mec si je devrais reagir a chaque fois que tu ou vous vous acharnez sur lui j'y passerais 24h sur 24
Seulement la dernière fois ? 🤣🤣🤣 Et "100 fois par semaine"... 🤣🤣🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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Encore une prestation XXL de Safonov 🔥