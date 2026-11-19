En dépit de la grande incertitude sur l'avenir des droits de la Ligue 1, la chaine de la LFP tente de séduire de nouveaux abonnés avec des offres alléchantes pour les fêtes de fin d'année.

Le lancement de l’appel d’offres provoque un regain d’optimisme du côté des dirigeants de la Ligue de Football Professionnel. Il faut toutefois garder la mesure, car la dernière fois que la LFP a essayé de vendre les droits de la Ligue 1 aux diffuseurs, ce fut un fiasco monumental, forçant la Ligue à lancer sa propre chaine pour éviter un écran noir. Ligue 1+, qui séduit par son contenu éditorial et sa qualité technique irréprochable, peine néanmoins à franchir allègrement le cap du million d’abonnés. Deux fois moins que le chiffre attendu pour la fin de la saison 2026-2027.

Ligue 1+ jusqu'en 2029 ?

A l’approches des fêtes, Ligue 1+ tente ainsi une opération commerciale d’envergure en cassant les prix. Une nouvelle offre a été lancée pendant le « Black Friday » pour proposer l’abonnement à Ligue 1+ pour 9,99 euros par mois pendant les deux premiers mois, avec ensuite un retour au tarif normal pour le reste de l’année d’engagement demandé. Un tarif attractif mais qui risque de se heurter à la réalité de l’actualité.

Avec l’appel d’offres, la Ligue a ouvert la porte à une vente des droits pour l’été prochain, et donc la perspective pour Ligue 1+ d’être racheté ou de disparaitre dans six mois. Dans cette période incertaine, il n’est pas garanti que les abonnés vont se précipiter sur cette offre. Mais la Ligue se dit également qu’il est important que le parc d’abonnés de sa chaine continue de gonfler, car il n’est pas certain du tout qu’un diffuseur offre un montant généreux pour les droits de la Ligue 1 cet automne. Et dans le cas où le montant voulu par le football français ne serait pas atteint, Ligue 1+ continuerait de facto d’exister pour probablement deux saisons supplémentaires.