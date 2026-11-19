Le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais fera ses débuts sur le banc de l'OL samedi soir lors du déplacement à Lille. A deux jours de ce rendez-vous déjà important dans la course à l'Europe, le successeur de Paulo Fonseca a confié qu'il allait regarder ses joueurs de très près, car il a déjà en tête le prochain mercato d'hiver.

Michele Kang l'a confié mercredi en conférence de presse, Lyon n'avait aucune obligation de vendre des joueurs en janvier prochain, mais forcément si le secteur sportif réclame des renforts, alors il faudra accepter des départs. Interrogé 24 heures plus tard sur ce sujet du mercato, Carlos Vicens, qui vient d'arriver dans la capitale des Gaules, a reconnu qu'il était déjà en phase de réflexion et qu'il aura rapidement son mot à dire sur ce sujet. Mais le technicien portugais ne précipitera pas les choses, et il souhaite faire une revue d'effectif avant de faire part à ses dirigeants de ses impressions sur ses joueurs.

« Nous avons déjà eu une discussion avec Matthieu Louis-Jean à ce sujet. Nous devons composer avec des absences à certains postes, notamment en raison de blessures de longue durée. Mais il est important pour moi de voir les joueurs évoluer en situation de compétition. Je ne souhaite pas me précipiter. J'ai besoin d'observer plusieurs matchs, de voir le comportement des joueurs sur le terrain et, à partir de là, nous pourrons prendre des décisions concernant le mercato hivernal », précise l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Autrement dit, toutes les cartes vont être redistribuées dans le vestiaire lyonnais et Carlos Vicens ne s'interdit rien à l'avenir.

Et face à la presse, à 48 heures du déplacement à Lille, il a été très clair. « Nous comptons sur tous les joueurs. Nous avons un effectif avec une profondeur de banc importante et un groupe jeune. Nous prendrons toujours les décisions que nous estimons les meilleures pour l'équipe. Je vois des joueurs extrêmement prometteurs, mais c'est véritablement l'ensemble du collectif qui est essentiel. J'espère d'ailleurs être surpris par certains joueurs au fil de la saison », a reconnu le successeur de Paulo Fonseca. Sa première sortie aux commandes de l'Olympique Lyonnais sera forcément très suivie, surtout face à une formation comme Lille qui est en concurrence avec l'OL pour une place européenne.