Agé de 55 ans, David Le Frapper, entraîneur du club de Valenciennes, va devoir laisser sa place pendant plusieurs semaines. Le technicien français a en effet été opéré d'urgence suite à un problème cardiaque.

« Le VAFC informe que David Le Frapper, entraîneur de l’équipe première, a dû subir une intervention chirurgicale en urgence au niveau cardiaque. Cette intervention nécessite une période de repos et de convalescence qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. La santé de David Le Frapper constitue naturellement la priorité absolue du club, qui lui apporte tout son soutien et lui souhaite un prompt et complet rétablissement. Durant son absence, Samuel Goethals assurera, avec l’ensemble du staff technique et en lien avec la direction sportive, la continuité du travail engagé auprès du groupe professionnel. Le VAFC appelle désormais chacun à respecter la vie privée de son entraîneur et de ses proches durant cette période », précise le club de Ligue 3.