De retour à Bordeaux, Benoît Trémoulinas revient aider les Girondins et transmettre les valeurs du club. Pour l’accompagner dans sa mission, d’autres anciens Bordelais comme Yoann Gourcuff sont les bienvenus.

Revoilà Benoît Trémoulinas. Environ dix ans après son dernier match chez les professionnels, le latéral gauche fait son retour à Bordeaux . L’ancien international français a officiellement rejoint l’équipe de Régional 1 avec qu’il a effectué son premier entraînement collectif ce jeudi. Bien évidemment, même s’il s’est préparé pendant deux mois, le consultant de 40 ans ne vient pas forcément pour s’imposer dans le onze. Benoît Trémoulinas espère aider et transmettre les valeurs de son club formateur.

« C’est important d’avoir des anciens joueurs qui ont gagné des titres, qui en ont perdu, et qui connaissent bien la maison », a confié le Girondin à So Foot. Alors pourquoi ne pas tenter de convaincre d’autres anciens Girondins ? D’autant que le latéral gauche en croisent régulièrement. « Sur les matchs caritatifs, à chaque fois que je revois Souley’ Diawara, on se prend dans les bras, a-t-il raconté. Pareil avec Matthieu Chalmé et Marc Planus que j’ai de temps en temps au téléphone. Je recroise aussi de temps en temps Carrasso, Jaroslav Plašil ou Yoan Gouffran. On dit souvent que lorsque les joueurs signent à Bordeaux, ils finissent par y rester. Et c’est vrai : Micoud, Jemmali, Gouffran, Plasil, Carrasso… beaucoup sont encore installés là-bas. »

Je ne suis pas certain qu'il ait envie de ça - Benoît Trémoulinas

En attendant de savoir si l’entre eux se laissera tenter par l’aventure au niveau amateur, Benoît Trémoulinas sait qu’il ne parviendra pas à recruter Yoann Gourcuff. « Ça va être plus compliqué, a prévenu le gaucher avec le sourire. C’est quelqu’un qui est très discret, Yoann, et je ne suis pas certain qu’il ait envie de ça. Il a fait tellement de bien aux Girondins, il a beaucoup donné au club, donc c’était déjà bien de l’avoir vu aux 100 ans de Chaban-Delmas. Il est venu alors que c’est quelqu’un qui n’aime pas trop la lumière, donc j’ai envie de dire merci à lui, tous les Bordelais étaient heureux de le revoir. » Tous sont également ravis du retour du latéral qui rappelle une meilleure période de l’histoire des Marine et Blanc.