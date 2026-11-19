PSG : Son attitude ne passe pas, c’est fini pour Dro Fernandez
PSG•
Le PSG ne compte pas continuer d'insister avec Dro Fernandez, qui ne répond pas aux attentes tant sur le plan sportif que sur le plan du comportement. Le couperet va tomber.
Piqué il y a un an au centre de formation du FC Barcelone, Dro Fernandez représentait une prise dont le PSG était particulièrement fier. Le milieu de terrain avait fait ses débuts à seulement 17 ans avec le club catalan, mais n’avait pas prolongé son contrat. Résultat, Paris avait bondi dessus, se permettant même de payer un montant supérieur à sa clause libératoire pour passer un peu de pommade aux dirigeants barcelonais.
Un an plus tard, Dro Fernandez montre avec Paris les mêmes difficultés qu’avec le FC Barcelone, où il semblait jouer trop facile et sans vraiment se mettre au niveau de l’intensité. Pour le moment, Luis Enrique est à la fois déçu de ses performances malgré un temps de jeu non négligeable, puisque l’Espagnol d’origine philippine a déjà fait 9 apparitions cette saison, mais aussi de son attitude. Selon les révélations d’El Nacional, le comportement de Dro n’est pas à la hauteur non plus.
« Les doutes concernant sa progression ont également alimenté les spéculations sur son attitude, bien qu'aucune déclaration publique de l'entraîneur n'ait confirmé de problème disciplinaire », annonce le journal catalan, pour qui Dro va quitter le PSG au mois de janvier. Il restera à savoir quelle sera l’option choisie pour son départ. Ce sera un prêt si Luis Enrique estime qu’il y a encore une possibilité de voir le milieu de terrain répondre aux attentes dans les années à venir.
Et s’il n’y a pas de réactions dans les semaines à venir, Luis Enrique n’hésitera pas à confier à ses dirigeants que le PSG peut vendre définitivement le joueur arrivé au Barça à l’âge de 14 ans. Ce serait une déception sportive mais pas forcément financière, puisque depuis son arrivée, en raison de ses apparitions régulières plus que ses performances, Dro Fernandez a vu sa cote monter à hauteur de 15 millions d’euros.
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Peux être un peu trop frêle mais une belle vision du jeu
Du Bayern à l’OL, Tolisso a passé un deal
D’ Europe 😂
Ligue 1
Saison régulière
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