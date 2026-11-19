OM : Lorenzi à la ramasse, McCourt perd patience
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Il faut dire pour la défense de Lorenzi, c'est qu'il n'est pas aidé par Mc Court. C'est facile de lui trouver des défauts et de dire qu'il ne fait pas l'affaire dans ces conditions.
Pour l'extralucide sous LSD : Je vais être gentil, au mieux on sait pas et toi tu dis elle va se barrer rapidement. Tu comprends la différence ou c'est trop compliquer?
Qui c'est qui expliquait qu'il préférait 4 joueurs à 12 buts par saison qu'un joueur à 40 buts ? Selon ce principe, Ferran est dans les clous et même sans marquer, il peut avoir de l'influence sur le jeu, là encore, ça rentre bien dans l'état d'esprit de LE
Et son procès pour rupture de contrat avec l'OGCN... Décidément seule l'âme d'un magouilleur, violeur, mafieu est le critère pour avoir un contrat dans ce club de Marseille.
Peux être un peu trop frêle mais une belle vision du jeu
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13