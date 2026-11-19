Confronté à des obstacles majeurs, Grégory Lorenzi ne parvient pas à atteindre les objectifs fixés. Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille ne donne pas satisfaction à ses supérieurs, notamment à cause de son incapacité à vendre des joueurs à l’heure où le club phocéen a cruellement besoin de recettes.

Comme son entraîneur Bruno Genesio, Grégory Lorenzi ne s’attendait peut-être pas à travailler dans ces conditions. Le directeur sportif a découvert un Olympique de Marseille en crise financière. Jusqu’au bout du mercato estival, le dirigeant nommé en mai dernier a cru à un possible recrutement. Mais le propriétaire Frank McCourt en a décidé autrement. L’Américain attendait davantage de ventes et une plus grosse diminution de la masse salariale avant de donner son feu vert.

Pour son premier mercato au club phocéen, Grégory Lorenzi n’a pas atteint l’objectif fixé et son échec fait parler en interne. Le chroniqueur de Football Club de Marseille Yacine Youssfi décrit un dirigeant en grande difficulté, que ce soit sur le marché des transferts ou dans d’autres secteurs. « La nouvelle direction a malheureusement du mal à dégraisser, a constaté l’observateur marseillais sur le réseau social X. Et qu’on ne me parle pas des salaires… Je rappelle que la saison passée on faisait payer les prêts de Gomes (850 000) et Maupay (600 000). »

« Lorenzi est dépassé par la situation, a-t-il enfoncé. Je sais qu’il ne répond pas aux attentes sur beaucoup de points, sur les ventes c’est malheureusement un 0 pointé, le peu de ventes ne viennent pas de lui… Mais en plus de ça, il ne m’a pas l’air assez concerné par le centre de formation… » Pour sa défense, l’ancien directeur sportif du Stade Brestois doit composer avec certains paramètres contraignants. Pas de quoi attendrir le patron Frank McCourt qui attendra de meilleurs chiffres cet hiver.