Dix jours après avoir été remercié par Le Havre, Didier Digard a été nommé entraîneur du RC Lens, alors que Pierre Sage semblait le grandissime favori. Objet de nombreuses critiques, l'ancien coach du HAC et de l'OGC Nice a profité de sa première conférence de presse pour répondre à ceux qui estiment qu'il n'est pas à la hauteur d'un club comme les Sang et Or.

Didier Digard l'a bien compris, sa venue sur le banc du RC Lens ne fait pas l'unanimité, notamment parce qu'il venait d'être licencié par le club du Havre, dernier de Ligue 1 avec seulement deux points. De plus, tout indiquait que Joseph Oughourlian voulait faire signer Pierre Sage, mais finalement, le propriétaire du club nordiste a décidé autrement, ce qui a ajouté à la confusion engendrée par la nomination de l'ancien milieu défenseur qui a débuté sa carrière d'entraîneur il y a seulement cinq ans. Loin de crier au scandale par rapport à ce qu'il a entendu dans certains médias et lu sur les réseaux sociaux, Didier Digard a attendu d'être à 48 heures de son premier match comme coach des Sang et Or, ce sera samedi à Bollaert contre Toulouse, qu'il a répondu à ces critiques. Et cela valait le détour.

Digard rêve d'être le Kompany de Lens

En effet, Didier Digard estime que certains ont eu la mémoire sélective en évoquant sa carrière d'entraîneur. « C’est comme si, quand on parle de moi, je ne voulais qu'on parle que de Nice. Du coup, ce serait facile. Si je ne dis pas de bêtises sur le bilan que j'ai à Nice, il doit y avoir un seul coach en 20 ans qui a fait mieux. Finalement, je suis trop fort. Mais non, j'ai aussi fait d'autres choses qui ont amené à ce que je suis aujourd'hui et je pense qu'il faut tout prendre en considération, a fait remarquer, avec le sourire, Didier Digard, avant d’aller plus loin. Encore une fois, je le comprends et je n'ai aucun souci avec ça parce que ce qui fait la différence à la fin, c'est les matchs, les victoires et ce que l'on va produire. Toute proportion gardée, si je dis pas de bêtises, Vincent Kompany a été le 7e ou 8e choix du Bayern, et à la fin, il est en train de tout rafler et ça ne lui a pas posé de souci parce que les résultats ont été là derrière. »

Estimant que chacun était libre de penser ce qu'il voulait sur sa nomination au poste d'entraîneur du RC Lens, Didier Digard sait à qui il doit rendre des comptes. « Ce qui se dit, je pense que c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Chacun aura son opinion, sa vision des choses et je suis très à l'aise avec l'opinion de chacun. Parce que le plus important, c'est ce que pense le club, les gens à l'intérieur, ce que pensent mes joueurs de mon investissement, parce que c'est ça le plus important. Gagner, perdre, ça va arriver. Ce que je veux en partant d'ici, c'est que tout le monde soit fier de l'investissement que j'ai pu y mettre. Donc, je vais m'investir et charbonner chaque jour », a prévenu le successeur de Yannick Cahuzac.