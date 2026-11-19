Esp : Tchouaméni prolonge au Real Madrid jusqu'en 2032
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Dans un communiqué, le Real Madrid a officialisé la prolongation de contrat d'Aurélien Tchouaméni jusqu'en 2032.
« Le Real Madrid CF et Aurélien Tchouameni ont convenu de prolonger le contrat de notre joueur, qui est désormais lié au club jusqu'au 30 juin 2032. Aurélien Tchouameni est arrivé au Real Madrid en 2022. En cinq saisons sous nos couleurs, il a disputé 205 matchs et remporté 8 titres : 1 Ligue des champions, 2 Coupes du monde des clubs, 2 Supercoupes d’Europe, 1 Liga, 1 Coupe du Roi et 1 Supercoupe d’Espagne. Il est international français, équipe avec laquelle il a disputé 50 matchs à ce jour et remporté une Ligue des Nations en 2021 », précise le Real Madrid.
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Ligue 1
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